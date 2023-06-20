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Порошенко в Лондоні привітав з днем народження Бориса Джонсона (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в Лондоні привітав з днем народження Бориса Джонсона (відео)
Петро Порошенко з дружиною привітали екс-прем'єра Великої Британії
фото: Європейська солідарність

П’ятий президент подякував британцю за непохитну підтримку України

Петро Порошенко, який бере участь у ювілейному саміті Міжнародного демократичного союзу, під час зустрічі з колишнім прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном привітав його із днем народження. П’ятий президент подякував Джонсону за лідерство, яке британський політик продемонстрував з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. 

Порошенко вручив Джонсону відзнаку за непохитну підтримку України в її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, зміцнення міжнародної коаліції для відсічі неспровокованої і жорстокої агресивної війни росії проти України, за взірцеву мужність і відданість свободі та демократії, які надихнули багатьох у вільному світі та за його межами. 

«Я дуже, дуже гордий і щиро дякую. Все, що я можу сказати, це те, що я знаю, що уряд Великої Британії і, звичайно, я не заспокоїмося, доки у нас знову не буде вільної, суверенної, незалежної України», – подякував Джонсон. 

«Я дуже ціную ваше велике керівництво, те, що ваш уряд робить для України, для нашої нації», – сказав Петро Порошенко. 

«Героїзм українців вразив світ, але ми маємо продовжувати їх підтримувати. Я непокоюсь, що ми зараз робимо недостатньо. Я просто вважаю, що коли справа доходить до ключової зброї, F-⁠16 та ATACAMs, ми повинні тиснути на них у правильному місці», – переконаний Джонсон. 

Порошенко обговорив з Борисом Джонсоном, а також з Головою Міжнародного демократичного союзу Стівеном Харпером, колишньою президенткою Хорватії Коліндою Грабар-Кітарович спільні виклики та цінність єдності і солідарності для досягнення перемоги України. 

«Результати української боротьби визначать долю континенту на ближчі десятиліття», – наголошує п’ятий президент. 

Теги: Петро Порошенко Борис Джонсон день народження

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