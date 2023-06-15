Сі Цзіньпіню – 70. Китайці розповіли, як насправді ставляться до голови КНР

Китайські користувачі мережі ностальгують за колишнім президентом Китаю Цзян Цземінем

Голова КНР Сі Цзіньпін сьогодні святкує своє 70-річчя, але китайські користувачі мережі ностальгують за колишнім лідером Китаю Цзян Цземінем. За словами дописувачів, ера правління Цзяна була «більш відкритою, повною надії та економічно розвиненою», а також є багато за що «хвалити Цзяна та зневажати Сі».

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Китайські користувачі мережі підкреслили, що Цзян Цземінь був прийнятий до університету з його здібностями. Він був відмінним студентом, який закінчив Шанхайський університет Цзяотун. Студенти коледжу в Китайській Республіці дійсно здібні та багатогранні в науці та інженерії. Він привів Китай до процвітання.

«Державний лідер з темпераментом і витонченістю гідний нашої ностальгії», «освічений, обізнаний і, що найважливіше, гуманний», – пишуть користувачі.

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Натомість Сі Цзіньпіня вважають неосвіченим і нелюдяним національним лідером.

Користувачі пишуть, що період правління Цзян Цземіня був епохою швидкого розвитку в Китаї, з інклюзивною, відкритою та динамічною атмосферою та хорошим економічним розвитком. Він є експертом у дипломатії.

За словами дописувачів, «у процвітаючу епоху Цзянгуна він обійняв світ і зігрів батьківщину». Багато користувачів мережі прямо сказали: «Під час правління Цзяна політика все ще була дуже вільною. Усі жили щасливо. Мені цього не вистачає», «щаслива ера», «минув назавжди», «прекрасна ера з надією на життя та друзями по всьому світу».

Китайці критикують нинішнього голову КНР та сумують за попереднім фото: Creaders

До слова, російський диктатор Володимир Путін привітав телеграмою Сі Цзіньпіна із ювілеєм.

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«Розраховую на продовження нашого конструктивного діалогу та тісної спільної роботи з актуальних питань двостороннього, регіонального та міжнародного порядку денного на благо народів Росії та Китаю», – йдеться в телеграмі.

Зазначимо, що Сі Цзіньпін не вітав масштабно Путіна із 70-річчям.

Кремль повідомляв, що диктатору надходять «чисельні вітальні послання і телеграми», телефонують лідери іноземних держав, проте серед них голови КНР Сі Цзіньпіна не згадували. Пізніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що від китайського лідера Путіну прийшла «як буває зазвичай, вітальна телеграма».

Нагадаємо, Китай проводить навчання з бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі північніше Тайваню. У цей час США та їхні союзники проводять навчання у західній частині Тихого океану.

До слова, уряд Нідерландів працює над законом, який заборонить китайським студентам навчатись на університетських спеціальностях, що включають оборонні технології та напівпровідники.