США розповіли, чи готується Росія застосувати ядерну зброю

США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю

У Білому домі сприймають ядерну загрозу дуже серйозно

Сполучені Штати Америки зараз не бачать жодних ознак того, що Російська Федерація готується застосувати ядерну зброю. Таку заяву зробила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Що стосується свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї) або шансів, то ми цього не бачимо на даний момент», – повідомила вона.

Водночас вона підкреслила, що у Вашингтоні сприймають цю загрозу дуже серйозно.

«Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі», – повідомила вона.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.