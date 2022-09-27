Головна Світ Політика
search button user button menu button

США розповіли, чи готується Росія застосувати ядерну зброю

Альона Боженко
glavcom.ua
США розповіли, чи готується Росія застосувати ядерну зброю
США не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю
фото ілюстративне

 У Білому домі сприймають ядерну загрозу дуже серйозно

Сполучені Штати Америки зараз не бачать жодних ознак того, що Російська Федерація готується застосувати ядерну зброю. Таку заяву зробила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Що стосується свідчень (про підготовку до застосування ядерної зброї) або шансів, то ми цього не бачимо на даний момент», – повідомила вона.

Водночас вона підкреслила, що у Вашингтоні сприймають цю загрозу дуже серйозно.

«Ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно, проте ми не бачили будь-яких підстав для зміни нашого власного рівня готовності ядерних сил на даному етапі», – повідомила вона.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.

Читайте також:

 

Теги: росія зброя ядерна зброя Вашингтон шантаж

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін психологічно готовий на все, аби не зазнати принизливої ​​поразки
Чи впорається світ із ядерним ультиматумом Кремля
Вчора, 12:38
Запорізька АЕС опинилася під контролем росіян на початку березня
У МАГАТЕ стартували переговори про зону ядерної безпеки на Запорізькій АЕС
Вчора, 16:30
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна
Зеленський про ядерні погрози Путіна: не думаю, що він блефує
25 вересня, 22:52

Політика

Ера ядерного шантажу має закінчитися, – Генсек ООН
Ера ядерного шантажу має закінчитися, – Генсек ООН
США розповіли, чи готується Росія застосувати ядерну зброю
США розповіли, чи готується Росія застосувати ядерну зброю
США відреагували на російське громадянство Сноудена
США відреагували на російське громадянство Сноудена
США анонсували додаткові кроки у відповідь на псевдореферендуми Росії
США анонсували додаткові кроки у відповідь на псевдореферендуми Росії
Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні
Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні
Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters
Конгрес США попередньо домовився про додаткові $12 млрд для України – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
210K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
155K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
144K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
117K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
79K
Соловйов закликав розстрілювати російських воєнкомів (відео)
66K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Новини

П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту