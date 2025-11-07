Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту

Прапор був вивішений в кабінетах депутатських фракцій, а не лише на фасаді парламенту

Посол України в Чехії Василь Зварич висловив вдячність чеському народу за солідарність і підтримку України, наголосивши, що український прапор – це символ свободи, гідності та незламності, а також висловив подяку за нову хвилю підтримки з боку депутатів парламенту, пише «Главком».

«Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!», – написав Зварич.

Зауважимо, що у Чехії розгорівся політичний скандал після того, як новообраний голова Палати депутатів Томіо Окамура (партія SPD) наказав зняти український прапор з фасаду парламенту.

«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – хизувався Окамура.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

Це сталося одразу після його обрання на посаду спікера. У відповідь депутати від інших фракцій організували протест і замість одного прапора, який висів раніше, на будівлі з’явилися одразу три.

🇺🇦Відразу три українські прапори з'явилися на будівлі парламенту Чехії після того, як новий спікер зняв його. pic.twitter.com/dTf80k1vBe — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 6, 2025

Прапори вивісили представники Громадянсько-демократичної партії (ODS), Руху мерів і незалежних (STAN) та Піратської партії. Вони заявили, що вирішили «швидко виправити перший крок Окамури». Окрім того, український прапор був вивішений в кабінетах депутатських фракцій, а не лише на фасаді парламенту.

Колишня міністерка оборони та депутатка ODS Яна Чернохова різко розкритикувала дії нового спікера: «Його жалюгідне шоу з драбинами не спрацювало. Прапор України має висіти тут як символ підтримки країни, яку щодня бомблять путінські терористи».

Депутати від STAN додали, що Окамура в перший же день показав, «що єдине, на що здатен – це зневажити солідарність і мужність підтримувати державу, на яку напала росія». Вони також вивісили український прапор зі словами: «Слава Україні!».