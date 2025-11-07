Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту
Новообраний голова Палати депутатів Томіо Окамура (партія SPD) наказав зняти український прапор з фасаду парламенту
колаж: glavcom.ua

Прапор був вивішений в кабінетах депутатських фракцій, а не лише на фасаді парламенту

Посол України в Чехії Василь Зварич висловив вдячність чеському народу за солідарність і підтримку України, наголосивши, що український прапор – це символ свободи, гідності та незламності, а також висловив подяку за нову хвилю підтримки з боку депутатів парламенту, пише «Главком».

«Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!», – написав Зварич.

Зауважимо, що у Чехії розгорівся політичний скандал після того, як новообраний голова Палати депутатів Томіо Окамура (партія SPD) наказав зняти український прапор з фасаду парламенту.

«Я щойно зняв український прапор з будівлі Палати депутатів», – хизувався Окамура.

Це сталося одразу після його обрання на посаду спікера. У відповідь депутати від інших фракцій організували протест і замість одного прапора, який висів раніше, на будівлі з’явилися одразу три.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Прапори вивісили представники Громадянсько-демократичної партії (ODS), Руху мерів і незалежних (STAN) та Піратської партії. Вони заявили, що вирішили «швидко виправити перший крок Окамури». Окрім того, український прапор був вивішений в кабінетах депутатських фракцій, а не лише на фасаді парламенту.

Колишня міністерка оборони та депутатка ODS Яна Чернохова різко розкритикувала дії нового спікера: «Його жалюгідне шоу з драбинами не спрацювало. Прапор України має висіти тут як символ підтримки країни, яку щодня бомблять путінські терористи».

Депутати від STAN додали, що Окамура в перший же день показав, «що єдине, на що здатен – це зневажити солідарність і мужність підтримувати державу, на яку напала росія». Вони також вивісили український прапор зі словами: «Слава Україні!».

Читайте також:

Теги: прапор скандал прапор України Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканці Бородянки та Ірпеня досі чекають на завершення робіт у їхніх пошкоджених будинках
Ірпінь та Бородянка. Скандальні королі великої відбудови Розслідування
30 жовтня, 11:55
T-72 M4CZ – одна з найкращих модифікацій Т-72
Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72
8 жовтня, 08:00
Посадовиця оформила ІІ групу інвалідності та пізніше подовжила її в місцевій МСЕК
Прокурорка відмовилась від повторного медогляду, бо раптово «одужала»
17 жовтня, 16:58
Чехія пропонує Словаччині рятівний газовий канал
Чехія пропонує Словаччині «газову допомогу» на тлі прискореної заборони на газ із РФ
21 жовтня, 13:38
Kurt захищає Україну з перших днів війни
Турок, який воює у ЗСУ, звернувся до українців-ухилянтів
12 жовтня, 15:49
Інцидент з наругою над прапором України стався у неділю, 26 жовтня
У Польщі затримано двох чоловіків, які зірвали український прапор із консульської будівлі
29 жовтня, 16:27
Чоловіку висунуто звинувачення у закликах до ненависті за національною та релігійною ознакою
У Польщі затримано активіста, який зривав українські прапори
3 листопада, 10:06
В Одесі спалахнув скандал через російську музику у клубі Palladium
Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою
4 листопада, 18:30
Томіо Окамура почав своє головування в парламенті зі зняття українського прапора
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Вчора, 21:33

Політика

Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри
Ненсі Пелосі йде у відставку з Конгресу США після 40-річної кар'єри
Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту
Посол України в Чехії подякував депутатам, які повернули український стяг на будівлю парламенту
Рада Безпеки ООН зняла санкції з президента Сирії перед його зустріччю з Трампом
Рада Безпеки ООН зняла санкції з президента Сирії перед його зустріччю з Трампом
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Замість одного – три: українські прапори знову замайоріли на будівлі парламенту Чехії
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Чехія: новий спікер наказав зняти український прапор з будівлі парламенту
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua