Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72

Чехія розглядає передачу Україні близько трьох десятків модернізованих танків

Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72 M4C. Техніки проводять роботи з підготовки техніки до виконання бойових завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міноборони Чехії.

Міноборони Чехії відреагувало на інформацію, що відомство нібито витрачає багато коштів на модернізацію танків Т-72 M4CZ. Пресслужба наголошує, що контракт був укладений за попереднього керівництва, тому сума не змінилася. Однак воно обмежило обсяг модифікацій лише базовою заміною деяких компонентів.

«Через війну в Україні дарування німецьких танків Leopard 2A4 та погіршення ситуації з безпекою, на прохання чеської армії було прийнято рішення про те, що Міністерство оборони якомога швидше придбає нові танки Leopard 2A8», – йдеться у повідомленні.

Міноборони сплатило держпідприємству VOP CZ авансові платежі та були закуплені всі компоненти. Внаслідок цього припинення робіт було б економічно невигідним.

Начальник Генштабу Карел Ржека зазначив, що рішення про модернізацію було в той час, коли армія не мала коштів для придбання нових танків. За його словами, Чехія вчасно відреагувала на зміну безпекової ситуації та скоригувала план до мінімуму.

«Ми хочемо оцінити кошти, вже вкладені в модернізацію танка. Після завершення необхідних робіт мій намір – рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни», – каже Ржека.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Чехії перемогу з великим відривом здобула правопопулістська партія ANO («Акція незадоволених громадян») експрем'єра та мільярдера Андрея Бабіша. Партія ANO отримала 34,5% голосів, значно покращивши свій результат порівняно з 2021 роком, за дуже високої явки виборців (69%).

До слова, чеська ініціатива, яка передбачає постачання артилерійських снарядів для України опинилася під критикою. Партія ANO заявила, що планує скасувати її.