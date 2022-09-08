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Заступник Єрмака: Посол Андрій Мельник свою місію виконав

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Заступник Єрмака: Посол Андрій Мельник свою місію виконав
Мельнику німці часто закидали те, що він діє інколи надто агресивно
фото з відкритих джерел

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга у розмові з «Главкомом» розповів про плани Банкової щодо посла України в Німеччині Андрія Мельника, який у жовтні офіційно завершує посаду посла у Німеччині. Мельника Сибіга вважає яскравим і ефективним політиком.

«Він свою місію виконав, причому гідно. Ми, ті, хто в системі, закордоном жартуємо, що своє повернення треба гідно заслужити. Він своє повернення заслужив і, на мою думку, він має право, завдяки своїм заслугам обирати місце для своєї роботи після повернення», – сказав Сибіга.

Щодо того, чи правдива інформація, що його розглядають на посаду міністра закордонних справ, заступник глави Офісу президента зауважив: вирішувати такі питання – прерогатива президента.  

Сибіга каже, що Мельник повертається в систему закордонних справ. Банкова вважає, що це той посол, думка якого буде взята до увагу при обиранні ним визначення свого місця роботи.  

Як відомо, Мельнику німці часто закидали, що він діє інколи надто агресивно.

«Взагалі треба і багатьом керівникам закордонних установ і працівникам дипломатичної служби усвідомити свою суб’єктність і займати проактивну позицію. Зараз військовий час, у нас, на жаль, розкоші немає на часом суто традиційні методи. Нам треба діяти швидко і ефективно. Тому всі інструменти мають право на життя, якщо вони призводять до позитивного результату. Теж треба дивитися в залежності, в якій країні і як діяти, тому що це дуже тонка матерія і тонкі грані», – сказав Сибіга.

Нагадаємо, на початку липня президент звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина. Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

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Теги: посол Андрій Мельник Андрій Сибіга Німеччина

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