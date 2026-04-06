$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня

На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області українські прикордонники з підрозділу «Фенікс» за одну ніч знищили російську техніку орієнтовною вартістю близько 28 млн доларів. Про це йдеться на сторінці підрозділу, пише «Главком».

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня. За цей час пілоти підрозділу виявили та уразили одразу три реактивні системи залпового вогню – два «Гради» та один «Ураган».

Окрім цього, було знищено рідкісну радіолокаційну систему «Зоопарк», яка використовується для виявлення артилерійських позицій і коригування вогню. Такі комплекси є обмеженими в кількості та мають високу цінність для російських військ.

Як зазначають військові, подібні цілі трапляються нечасто: за весь час повномасштабної війни Сили оборони України уразили лише близько 15 таких систем.

Як повідомлялось, українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ.