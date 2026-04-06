Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Фенікс» знищив рідкісну РЛС «Зоопарк» і РСЗВ за одну ніч
скриншот з відео

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня

На Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області українські прикордонники з підрозділу «Фенікс» за одну ніч знищили російську техніку орієнтовною вартістю близько 28 млн доларів. Про це йдеться на сторінці підрозділу, пише «Главком».

Військові розповіли про бойову роботу в ніч із 4 на 5 квітня. За цей час пілоти підрозділу виявили та уразили одразу три реактивні системи залпового вогню – два «Гради» та один «Ураган».

Окрім цього, було знищено рідкісну радіолокаційну систему «Зоопарк», яка використовується для виявлення артилерійських позицій і коригування вогню. Такі комплекси є обмеженими в кількості та мають високу цінність для російських військ.

Як зазначають військові, подібні цілі трапляються нечасто: за весь час повномасштабної війни Сили оборони України уразили лише близько 15 таких систем.

Підписуйтесь на «Главком» у соцмережі Х.

Як повідомлялось, українські захисники продовжують методично знищувати військовий потенціал агресора. Протягом останньої доби Сили оборони успішно уразили пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон», пункти управління та місця скупчення ворожих військ.

Теги: прикордонники війна військові військова техніка росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Втрати ворога станом на 6 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Чернігівщина: окупанти вдарили FPV-дронами по школі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2026
Атака на Одесу та ураження нафтового терміналу у Новоросійську: головне за ніч
Аналітики ISW пояснили, чому російська ППО не може зупинити удари по нафтових об'єктах
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua