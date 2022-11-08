«Убєжанти» і «пєрєждуни»: РФ розробила нові методички, як говорити про війну

Військове керівництво України окупанти просять приписувати «західним кураторам Києва»

Пропагандисти РФ роздають нові вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У нових «темниках» російська влада закликає поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки».

«ЗСУ, відповідно до методичок, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ». Військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва». Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками». Тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» і «пєрєждунами», – йдеться у повідомленні.

Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. «Керівництво РФ, у свою чергу, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему», – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.