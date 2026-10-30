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Росія може влаштувати безкоштовні покази пропагандистських фільмів у кінотеатрах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія може влаштувати безкоштовні покази пропагандистських фільмів у кінотеатрах
Наразі Росія активно знімає фільми про війну в Україні
фото: The Moscow Times

Раніше Путін запропонував фінансувати з бюджету покази стрічок, які «об'єктивно відображають історію»

Вільні сеанси з демонстрацією історичних картин для школярів, студентів та пенсіонерів закликав організувати голова Асоціації власників кінотеатрів РФ Олексій Воронков, передає «Главком».

Ініціативу раніше підтримав Володимир Путін, запропонувавши фінансувати з бюджету покази стрічок, які «об'єктивно відображають історію». Воронков закликав виділити державні кошти, щоб компенсувати вартість квитків, та залучити до програми понад 2 тис. кінотеатрів у регіонах і малих містах.

Водночас у російських школах для учнів від п'ятого класу запроваджують обов'язкові перегляди ідеологічних мініфільмів про «патріотизм» та учасників війни проти України. Очільник Мінпросвіти РФ Сергій Кравцов заявив про створення 83 подібних кіноробіт, які транслюватимуть на пропагандистських уроках «Разговоры о важном» та в межах предмета «Духовно-нравственная культура России».

Паралельно кінематографісти країни-агресорки збільшують виробництво дитячого та юнацького кіно, пов'язаного з військовою тематикою. Зокрема, кінокомпанія «Эн Джи Продакшн» попросила у Мінкульту РФ 50 млн рублів на фільм «Небесные львы» про школярів-операторів БпЛА, сюжет якого романтизує управління дронами та проводить паралелі між радянськими льотчиками й сучасними російськими військовими.

Раніше повідомлялося, що російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна. 

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

До слова, президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.

Теги: росія путін фільм

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