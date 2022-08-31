Зеленський подякував бійцям 56-ї і 110-ї бригад

Президент України Володимир Зеленський заявив, що активні бойові дії наразі тривають майже по всій лінії фронту. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

«Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту – і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі», – зазначив президент.

Зеленський подякував бійцям 56-ї і 110-ї бригад, які «проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку», а також воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, «захищають мужньо, розумно, героїчно».

«Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня – це вже завтра. А на Донбасі – український прапор і українські герої. Попри все – попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та «зеків», – зазначив він.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.