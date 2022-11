Прем’єр Британії поділився зворушливим відео про боротьбу України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував у Twitter відеоролик «Ми віримо в свободу», озвучений голосами українців і присвячений підтримці України в боротьбі з російською агресією.

У відеоролику зазначається, що українському народу загрожують бомбардування вдень і відключення електроенергії ночами. Велика Британія – один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю нашої боротьби, обладнання, щоб люди могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити дух українців.

«Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боремося за перемогу в цій війні. З вашою допомогою ми забезпечимо собі свободу. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, які ми всі так цінуємо», – йдеться у відео.

We believe in freedom 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/YT4GrbE7A0