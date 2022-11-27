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Прем’єр Британії поділився зворушливим відео про боротьбу України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем’єр Британії поділився зворушливим відео про боротьбу України

У відеоролику зазначається, що Велика Британія – один із наших найстійкіших союзників

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував у Twitter відеоролик «Ми віримо в свободу», озвучений голосами українців і присвячений підтримці України в боротьбі з російською агресією.

У відеоролику зазначається, що українському народу загрожують бомбардування вдень і відключення електроенергії ночами. Велика Британія – один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю нашої боротьби, обладнання, щоб люди могли зігрітися, і дружбу, щоб відновити дух українців.

«Ми знаємо, що вони ніколи не підведуть нас, поки ми боремося за перемогу в цій війні. З вашою допомогою ми забезпечимо собі свободу. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними, разом ми захистимо Україну і ті свободи, які ми всі так цінуємо», – йдеться у відео.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 листопада, приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

Теги: Велика Британія Україна війна

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