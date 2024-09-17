Іраклій Кобахідзе пообіцяв, що уряд Грузії не відступить від своїх планів оголосити поза законом всю парламентську опозицію та заборонити діяльність ЛГБТК+

Кобахідзе заявив, що Грузія не відступить від заборони опозиції та ЛГБТК+

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни не відступить від планів оголосити парламентську опозицію поза законом і заборонити діяльність ЛГБТК+ організацій, попри застереження з боку Європейського Союзу. Про це повідомляє Politico.

У своєму виступі Кобахідзе різко засудив чутки про можливість скасування безвізового режиму для громадян Грузії, якщо країна продовжить відступати від демократичних норм і принципів верховенства права. Він назвав це «дешевим шантажем», стверджуючи, що ЄС карає грузинське суспільство, а такі дії жодним чином не вплинуть на результат виборів.

За умовами угоди 2017 року, громадяни Грузії отримали можливість подорожувати до країн Європейського Союзу в межах Шенгенської зони без віз на термін до шести місяців щороку. Домовленість була частиною політичних зусиль Грузії щодо зміцнення зв'язків з ЄС. Однак після того, як правляча партія «Грузинська мрія» ввела низку авторитарних законів і розширила співпрацю з Росією, відносини з Євросоюзом почали погіршуватися.

У вівторок парламент Грузії ухвалив закон, який забороняє публічні згадки про одностатеві стосунки. Цей законопроєкт, відомий як закон про «пропаганду ЛГБТ», передбачає заборону на проведення прайд-парадів та інших акцій протесту, а також зобов'язує кінотеатри цензурувати фільми. Закон неможливо переглянути на офіційному сайті парламенту за межами Грузії, що підкреслює його закритий характер. Такий крок викликає побоювання щодо значних обмежень свободи слова та прав людини.

Кобахідзе стверджує, що 91% грузинських громадян підтримують ці заходи, які за своєю суттю нагадують російські закони, спрямовані на придушення прав меншин. Ця заява свідчить про значну підтримку в суспільстві таких обмежень, що є тривожним сигналом для західних партнерів Грузії.

Водночас Сполучені Штати днями оголосили про санкції проти ключових політиків партії «Грузинська мрія» та представників служби безпеки через їхню роль у підриві демократичних інститутів. Вашингтон засудив нещодавні події в Грузії, особливо жорстке придушення мирних протестів, що виникли після ухвалення закону про «іноземних агентів». Цей закон спрямований на неурядові організації та ЗМІ, які отримують фінансування із Західних країн, що також нагадує аналогічний закон у Росії.

Нагадаємо, Грузинський парламент ухвалив закони «проти ЛГБТ-пропаганди».