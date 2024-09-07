Угорщина почала кампанію проти вступу України в ЄС: що наговорив Сійярто у Кишиневі

Петер Сійярто: «Молдова навідміну від Україна гідна стати членом ЄС»

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо мовляв існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС. Про це Сійярто заявив на пресконференції, проведеній спільно з молдовським колегою в Кишиневі, повідомляє IPN.

Угорський чиновник вважає, що роботу країн, які хочуть приєднатися до ЄС, потрібно оцінювати окремо. «Ми ніколи не погодимося з тим, що на процес вступу однієї країни має впливати інша країна, тому що тоді ті, хто має гірші показники, будуть стримувати кандидатів, які швидші в цьому процесі», – сказав він.

Сійярто зазначив, що Україну та Молдову потрібно оцінювати окремо, враховуючи, що існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Сіятр заявив про порушення прав угорської громади в Україні, з обмеженим доступом до їхньої культури та рідної мови. Україна створила безпрецедентні енергетичні виклики для двох країн-членів ЄС: Угорщини та Словаччини, що не здається нормальним для країни, яка хоче вступити до ЄС.

Він також заявив, що Угорщина, яка головує в Раді ЄС, має на меті покласти край лицемірству, яке виникло в Брюсселі щодо розширення ЄС. Він пояснив, що більшість країн ЄС публічно говорять про те, наскільки вони підтримують розширення, але коли преса та кандидати на вступ до ЄС не присутні, а лише 27 членів, значна частина міністрів закордонних справ висловлюється скоріше проти розширення ЄС, а дехто каже, що краще зосередитися на якості вступу, а не на швидкості. Головування Угорщини в Раді ЄС і польське, яке відбудеться після неї, виступають за розширення.

Раніше очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто припустив, що Європейська комісія могла підштовхнути Україну до зупинки транзиту нафти «Лукойлу» своєю територією.

Нагадаємо, уже 70 депутатів Європейського парламенту підписали лист в якому вимагають від Єврокомісії призупинити участь в Угорщині у Шенгенській зоні через пом'якшення візових обмежень для громадян РФ та Білорусі.

Раніше Сійярто пообіцяв, що під час угорського головування в Раді ЄС обіцяє робити все можливе з просування переговорів про вступ Грузії.