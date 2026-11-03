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Глава МЗС Канади особисто звинуватила Лаврова у злочинах Росії проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава МЗС Канади особисто звинуватила Лаврова у злочинах Росії проти України
Зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20) проходила 30-31 жовтня
фото: Reuters

Аніта Ананд розповіла про розмову з російським міністром під час зустрічі G20 у США

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі очільників дипломатичних відомств країн «Групи двадцяти» (G20) у США особисто засудила дії Росії та її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, вона порушила питання викрадення українських дітей і російських атак на судна в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Ананд канадському телеканалу CBC.

За словами очільниці канадського зовнішньополітичного відомства, під час міжнародної зустрічі вона опинилася безпосередньо навпроти міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Ананд скористалася цією нагодою, щоб висловити йому свою позицію стосовно російської агресії.

Міністерка наголосила, що відкрито говорила про порушення міжнародного права, продовження війни проти України та дії російських військових, які становлять загрозу для цивільного населення.

«Під час зустрічі я сиділа навпроти Лаврова й, дивлячись йому в очі, сказала, наскільки обурливим та незаконним є подальше російське вторгнення до України, викрадення українських дітей та обстріли суден із продовольством та добривами у Чорному морі», – розповіла Ананд.

Окремо Ананд прокоментувала ситуацію навколо традиційного спільного фотографування учасників міжнародної зустрічі. За її словами, вона прибула до США вже після часу, на який було заплановано групове фото.

Водночас міністерка наголосила, що навіть за інших обставин відмовилася б фотографуватися разом із російським колегою. «Але я не хочу бути на одному фото із Сергієм Лавровим, тож в будь-якому разі не брала б участі в груповому фото», – зазначила очільниця МЗС Канади.

Канадська дипломатка також розкритикувала виступ Лаврова під час зустрічі. За її словами, російський міністр використовував численні твердження, які відповідають офіційній позиції Кремля, але не мають нічого спільного з дійсністю.

Ананд охарактеризувала ці висловлювання як «кремлівські тези», наголосивши на їхній неправдивості. Водночас конкретних цитат із виступу російського міністра у наведеному фрагменті інтерв'ю вона не наводила.

Нагадаємо, 30 жовтня міністри закордонних справ країн G20 відмовилися від традиційного спільного фотографування напередодні зустрічі в американській Атланті. Причиною стали заперечення представників низки держав проти участі в одному фото з очільником російської дипломатії Сергієм Лавровим.

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Теги: G20 саміт Сергій Лавров Канада

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