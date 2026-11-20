Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала пропагандистам рішення уряду Канади не видавати візи гравцям збірної Росії для участі у молодіжному Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

«Чекати на якусь моральну рефлексію від таких людей, як Марк Карні, безглуздо. Його анітрохи не турбує абсолютна незаконність його рішень, які, безумовно, матимуть наслідки як для світового спорту, так і Канади.

Таке грубе, безцеремонне, хамське порушення країною-господаркою Чемпіонату світу своїх власних зобов'язань негативно позначиться на можливостях Канади прийняти світову першість у майбутньому.

Заради своєї націоналістичної личинки, русофобії Карні готовий поставити під удар мільйони вболівальників, позбавити свою батьківщину (права) приймати чемпіонати світу в майбутньому, покрити свою країну ганьбою, що не змивається», – заявила Захарова.

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив, що IIHF зобов'язана відновити Росію в правах і повернути її до міжнародних турнірів.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.