Прем'єрка Литви заявила, що країна контролює загрозу метеокуль з Білорусі

Литва контролює загрозу контрабандних повітряних куль з Білорусі та посилює протиповітряну оборону

Литва вже знає, як впоратися із загрозою метеокуль з Білорусі, і готова адаптувати оборонні пріоритети до нових викликів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене в LRT.

«У сфері оборони ми повинні реагувати настільки швидко і бути гнучкими, щоб йти в ногу з технологіями. Сьогодні ми готові до одного, завтра виникає інша (загроза. – Ред.)», – сказала прем'єрка на пресконференції в Таллінні в п'ятницю.

«Сьогодні ми можемо сказати, що повітряні кулі під контролем, ми вже знаємо, що це таке і як це працює», – додала вона.

За словами Ругінене, загрози постійно змінюються, тому для того, щоб протистояти новим викликам, мають змінюватися пріоритети.

«Якщо кілька років тому ми говорили про одне, то сьогодні, безперечно, загроза йде з повітря, ми це дуже добре розуміємо», – сказала прем'єрка.

Ругінене підкреслила, що пріоритетом залишається протиповітряна оборона, включно з системами виявлення та іншими оборонними рішеннями:

«Пріоритетом має бути протиповітряна оборона, починаючи з систем виявлення та інших систем. (...) Сьогодні всі оборонні рішення зосереджені на цьому». За словами Ругінене, всі три країни Балтії адаптуються до нових загроз.

«Сьогодні – це так, завтра, якщо ситуація зміниться, ми, всі три країни Балтії, готові переставити пріоритети і реагувати на сьогоднішні реалії», – сказала глава уряду.

Нагадаємо, що Литва залишається непохитною у своїй санкційній політиці щодо Білорусі та Росії, і не збирається знімати заборону на транзит білоруських калійних добрив. Ругінене зазначила, що санкційний тиск на агресора потрібно не зменшувати, а нарощувати. Прем'єрка Литви не підтримує ідею послаблення санкцій, вважаючи, що наступний пакет обмежень має бути ще жорсткішим.