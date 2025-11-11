Головна Світ Політика
Литва відмовилась від переговорів з Білоруссю щодо відновлення кордону

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар


фото: shutterstock.com

Литва закрила кордон з Білоруссю 29 жовтня 

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Литва відмовляється від переговорів з Білоруссю щодо відновлення кордону після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав розпочати переговори з литовським урядом, пише «Главком».

Міністр Будріс зазначив, що Білорусь не має права нав'язувати Литві свої умови, і висловив сподівання, що уряд Литви не погодиться на продовження переговорів за таких обставин. «Лукашенко не встановлює правила... Моя наполеглива рекомендація моєму уряду полягатиме в тому, щоб не йти шляхом, який вони намагаються нам нав'язати», – сказав він.

Будріс також зазначив, що Литва не залишена на самоті у своїх зусиллях і отримує підтримку з боку США.

Раніше стало відомо, що Білорусь погрожує Литві, яка закрила кордон із нею, конфіскувати понад 1200 тис. литовських вантажівок, які залишилися на території країни. Відомо, що Литва закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Відповідну заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Такою була його реакція на закриття кордону Литвою, яке він назвав «божевільною аферою» і «гібридною війною» проти Білорусі. «Якщо вони не відкриють кордон у найближчі дні, ми ухвалимо рішення згідно з нашим законом – аж до конфіскації транспортних засобів», – попередив Лукашенко.

Про тимчасове закриття кордону Литви з Білоруссю стало відомо 29 жовтня 2025 року. Відповідне рішення країна ухвалила через численні вторгнення у повітряний простір Литви метеорологічних куль із контрабандою, запущених із Білорусі. Ці інциденти впливали на роботу аеропортів країни та безпеку повітряного простору загалом.

Також повідомлялось, що Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон з Білоруссю до 30 листопада 2025 року. Урядова постанова передбачає закриття двох останніх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – «Медінінкай» та «Шальчинінкай».

Теги: Білорусь Литва кордон переговори



