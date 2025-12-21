Президент Бразилії: Втручання США у Венесуелу призведе до гуманітарної катастрофи

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва закликав США до стриманості та зауважив, що тиск на Венесуелу має відбуватися виключно дипломатичними шляхами

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступив із різкою критикою можливих планів США щодо силового вирішення конфлікту у Венесуелі. Під час саміту південноамериканського блоку Меркосур він заявив, що збройна інтервенція стане гуманітарною катастрофою та створить небезпечний прецедент для всього світу, передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Заява пролунала на тлі суттєвого загострення відносин між Вашингтоном та Каракасом. Минулого вівторка Дональд Трамп оголосив про повну морську блокаду підсанкційних танкерів, що фактично відрізає режим Ніколаса Мадуро від основного джерела доходів – експорту нафти.

Лула зауважив, що вперше з часів Фолклендської війни (1982 р.) континент знову опинився під загрозою військової присутності «позарегіональної держави». Президенти Бразилії та Мексики закликали Білий дім до стриманості, наголошуючи, що тиск на Венесуелу має відбуватися виключно дипломатичними та мирними засобами.

За підсумками саміту Меркосур лідери Аргентини, Парагваю, Уругваю та інших країн регіону підтвердили прихильність демократичним принципам, проте висловилися категорично проти військового втручання.

Попри критику стану прав людини в самій Венесуелі, латиноамериканські країни демонструють єдність у питанні недопущення великої війни на континенті, яка може спричинити масштабну кризу біженців та дестабілізувати економіку всього регіону.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.