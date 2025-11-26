Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці

Трамп: Я, як Президент Сполучених Штатів, і всі, хто пов’язаний з інститутом президентства, – з вами!

Двоє поранених нацгвардійців знаходяться у лікарні у критичному стані

Президент США Дональд Трамп висловився щодо нападу на військовослужбовців Національної гвардії, передає «Главком».

За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох (їх доставили у критичному стані до різних лікарень), сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

Президент також висловив підтримку та шану Національній гвардії, усім військовослужбовцям і представникам правоохоронних органів, назвавши їх «по-справжньому великими людьми».

«Я, як Президент Сполучених Штатів, і всі, хто пов’язаний з інститутом президентства, – з вами!» –наголосив Трамп.

Як відомо, у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими. Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

