Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів

Дональд Трамп зазначив, що через дії попередньої американської влади, Венесуела змогла витіснити бізнес США та привласнити права на видобуток нафти

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами, передає «Главком».

За словами Трампа, попередня американська влада допустила ситуацію, за якої Венесуела змогла витіснити бізнес США та привласнити права на видобуток нафти. «Вони забрали все незаконно, і ми хочемо це повернути», – наголосив президент. Він також оголосив про запровадження блокади, зазначивши, що Вашингтон більше не дозволить ігнорувати свої інтереси в регіоні.

Ситуація загострюється і на морі: уряд Венесуели вже віддав наказ своєму військово-морському флоту супроводжувати танкери з нафтопродуктами, що виходять зі східного узбережжя країни. Такі дії суттєво підвищують ризик прямого збройного зіткнення з військовим контингентом США, який забезпечує виконання обмежувальних заходів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть розпочати воєнні дії проти Венесуели найближчим часом. Про таку ймовірність заявив медійник Такер Карлсон, зазначаючи, що офіційне оголошення війни може пролунати вже цієї вночі під час виступу Дональда Трампа.

За словами Карлсона, представники Конгресу США вже провели закритий брифінг, присвячений обговоренню можливого збройного втручання.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.

Згодом Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро.

Як повідомлялось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду.