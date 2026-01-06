Головна Світ Політика
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
Трамп стверджує, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США
фото: Білий дім (ілюстративне)

Політики наголосили, що безпека в Арктиці має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки

Лідери ключових європейських країн заявили, що лише мешканці Гренландії та Данія можуть вирішувати долю острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, прем'єра Польщі Дональда Туска, голови іспанського уряду Педро Санчеса, прем'єра Великої Британії Кіра Стармера та данської прем'єрки Метте Фредеріксен.

Політики наголосили, що безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європи і має вирішальне значення для міжнародної та трансатлантичної безпеки. На тлі цього союзники по НАТО посилили свою присутність, діяльність та інвестиції, щоб убезпечити Арктику та «стримати супротивників».

Європейські лідери вважають, що досягнути безпеки в Арктиці потрібно колективно і з дотримання принципів Статуту ООН щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

«Гренландія належить її народові. Тільки Данія і Гренландія мають право вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії», – вказано в опублікованій заяві.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди щодо Гренландії, яка може бути запропонована владі острова. США вже має подібні угоди з невеликими державами в Тихому океані – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, згідно з якими США гарантують фінансову підтримку цим країнам та збереження їх внутрішнього самоврядування в обмін на передачу Вашингтону повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

Теги: Гренландія Данія Дональд Трамп

«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
«Гренландія належить її народу». Європейські лідери зробили заяву на тлі погроз США
