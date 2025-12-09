Головна Світ Політика
Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент Чехії Петр Павел потиснув руку лідеру партії ANO Андрею Бабішу
фото: reuters

Бабіш заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України

Президент Чехії Петр Павел призначив мільярдера, лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах 3-4 жовтня, замінить правоцентристський уряд. 

71-річний політик повертається до влади після чотирьох років в опозиції. До його кабінету увійдуть ультраправа, антиєвропейська і проросійська партія SPD та партія «Автомобілісти за себе», основною метою якої є протидія кліматичній політиці ЄС.

Бабіш пообіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету і заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України з усього світу. Він заявив, що ця схема була непрозорою і надто дорогою, але не висловив чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має потужну підтримку з боку президента.

За даними АР, політику все ще висунуті звинувачення у шахрайстві у справі, пов'язаній із субсидіями ЄС, і новому парламенту доведеться зняти з нього офіційну недоторканність, щоб суд виніс вердикт.

Зокрема, Бабіш став найстаршим політиком, який коли-небудь очолював уряд Чехії або Чехословаччини. Він уже був рекордсменом незалежної Чеської Республіки, обійнявши посаду у віці 63 років і випередивши колишнього прем'єр-міністра Яна Фішера. Почавши політичну кар'єру у 2011 році, Бабіш і його рух ANO відіграли ключову роль у трьох різних урядах: у двох своїх кабінетах і в коаліції Богуслава Соботки з соціал-демократами та християнськими демократами.

До слова, президент Чеської Республіки Петр Павел прокоментував останні пропозиції США щодо припинення війни Росії проти України, наголошуючи на ключових умовах для досягнення справедливого та довготривалого миру.

Теги: Чехія уряд

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
