Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії

Бабіш заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України

Президент Чехії Петр Павел призначив мільярдера, лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Бабіш, чия партія ANO перемогла на парламентських виборах 3-4 жовтня, замінить правоцентристський уряд.

71-річний політик повертається до влади після чотирьох років в опозиції. До його кабінету увійдуть ультраправа, антиєвропейська і проросійська партія SPD та партія «Автомобілісти за себе», основною метою якої є протидія кліматичній політиці ЄС.

Бабіш пообіцяв скоротити військову допомогу Україні з державного бюджету і заявив, що новий уряд може припинити чеську ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України з усього світу. Він заявив, що ця схема була непрозорою і надто дорогою, але не висловив чіткої позиції щодо майбутнього проєкту, який має потужну підтримку з боку президента.

За даними АР, політику все ще висунуті звинувачення у шахрайстві у справі, пов'язаній із субсидіями ЄС, і новому парламенту доведеться зняти з нього офіційну недоторканність, щоб суд виніс вердикт.

Зокрема, Бабіш став найстаршим політиком, який коли-небудь очолював уряд Чехії або Чехословаччини. Він уже був рекордсменом незалежної Чеської Республіки, обійнявши посаду у віці 63 років і випередивши колишнього прем'єр-міністра Яна Фішера. Почавши політичну кар'єру у 2011 році, Бабіш і його рух ANO відіграли ключову роль у трьох різних урядах: у двох своїх кабінетах і в коаліції Богуслава Соботки з соціал-демократами та християнськими демократами.

