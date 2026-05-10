Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня
Зеленський: Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом
колаж: glavcom.ua

Зеленський: «Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати»

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери зосередилися на зміцненні європейської єдності та ефективності санкційного тиску на агресора. Ця розмова стала частиною великої дипломатичної підготовки до низки міжнародних зустрічей, що заплановані на найближчі дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив на важливості синхронізації кроків із партнерами перед початком насиченого тижня міжнародних переговорів. За словами глави держави, взаємодія в межах Європейського Союзу та НАТО залишається на високому рівні, відкриваючи нові перспективи для оборонної та політичної співпраці.

«Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці. Обговорили також і стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями», – розповів Зеленський.

Окрему увагу під час розмови було приділено економічному тиску на Росію. Зеленський зазначив, що сумарний ефект санкцій вже дає «необхідні результати».

«Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати. Дякую всім, хто допомагає!» – підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Ключовими темами переговорів стали інтеграція України до Євросоюзу та підготовка до масштабного обміну полоненими, який має стати одним із найбільших за час повномасштабної війни. 

Читайте також:

Теги: Фінляндія Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що пріоритетними напрямками фінансування на 2026 рік залишаються протиповітряна оборона, артилерія та розвиток українського ОПК
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
6 травня, 15:15
Politico: Ворожість Трампа допомогла Європі та Україні зміцнити зв'язки
Politico: Ворожість Трампа допомогла Європі та Україні зміцнити зв'язки
3 травня, 01:45
Все, що залишилося від села Кринки на окупованому лівобережжі Херсонщини. На задньому плані видно річку Конка, 2024 рік
Герой України розповів, як відбувалася висадка десанту на плацдармі в Кринках
30 квiтня, 20:04
Україна наближається до створення унікальної системи захисту повітряного простору
Антидроновий купол для України. Повітряні сили розповіли про унікальність системи
30 квiтня, 16:27
Міністр війни США Піт Гегсет
Міністр війни США знову заговорив про відсутність «козирів» в України
29 квiтня, 20:08
Зеленський поговорив з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
Безпекова домовленість: Зеленський зустрівся з принцом Саудівської Аравії
24 квiтня, 18:15
Державне підприємство продовжує нарощувати бюджет на утримання штату
Яка зарплата в «Енергоатомі»? Оприлюднено цифри
24 квiтня, 14:02
Марта Кос озвучила три позитивні сигнали для України
Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України
21 квiтня, 12:58
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00

Політика

Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня
Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду
Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду
Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради
Зеленський провів переговори з президентом Європейської ради
Зеленський привітав українців із Днем Європи
Зеленський привітав українців із Днем Європи
Нардеп-утікач Куницький позбувся квартири в Ізраїлі
Нардеп-утікач Куницький позбувся квартири в Ізраїлі

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua