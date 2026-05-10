Зеленський скоординував позиції з президентом Фінляндії напередодні важливого дипломатичного тижня

Зеленський: Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом

Зеленський: «Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати»

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери зосередилися на зміцненні європейської єдності та ефективності санкційного тиску на агресора. Ця розмова стала частиною великої дипломатичної підготовки до низки міжнародних зустрічей, що заплановані на найближчі дні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський наголосив на важливості синхронізації кроків із партнерами перед початком насиченого тижня міжнародних переговорів. За словами глави держави, взаємодія в межах Європейського Союзу та НАТО залишається на високому рівні, відкриваючи нові перспективи для оборонної та політичної співпраці.

«Як і завжди, хороша розмова з Алексом Стуббом. Ми скоординували позиції напередодні зустрічей і перемовин цього тижня. Важливо, щоб взаємодія у Європі залишалася сильною, і зараз є нові перспективи для співпраці. Обговорили також і стан дипломатичної роботи з Америкою, між європейцями», – розповів Зеленський.

Окрему увагу під час розмови було приділено економічному тиску на Росію. Зеленський зазначив, що сумарний ефект санкцій вже дає «необхідні результати».

«Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати. Дякую всім, хто допомагає!» – підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Ключовими темами переговорів стали інтеграція України до Євросоюзу та підготовка до масштабного обміну полоненими, який має стати одним із найбільших за час повномасштабної війни.