ЄС визначив фаворита на роль посланця для взаємодії з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС визначив фаворита на роль посланця для взаємодії з Росією
Саулі Нііністьо – президент Фінляндії у 2012–2024 роках, відомий прагматичним підходом до безпеки та зовнішньої політики
Екс-президента Фінляндії розглянули як спецпосланця ЄС для контактів з Путіним

Колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо вважається фаворитом на посаду спеціального посланця Європейського Союзу, завданням якого може стати відновлення прямого каналу зв’язку з правителем Росії Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійське видання La Repubblica.

За даними видання, питання можливого призначення спецпосланця ЄС обговорювалося у четвер у Парижі під час зустрічі президента Франція Еммануеля Макрона, президентки Європейська комісія Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Основною причиною такої ініціативи, за інформацією медіа, є занепокоєння європейських лідерів тим, що контакти з Москвою можуть стати повністю залежними від США. У Брюсселі прагнуть мати власну політичну фігуру з достатньою вагою для ведення переговорів щодо припинення війни в Україна. Фаворитом на цю роль називають Саулі Нііністьо. Серед його переваг видання зазначає великий досвід у сфері безпеки, глибоке розуміння специфіки відносин із Росією, а також знання російської мови.

Іншими можливими кандидатами, за даними La Repubblica, розглядали колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі та ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Водночас Драґі нині зосереджений на підготовці плану економічної конкурентоспроможності ЄС, а шанси Меркель оцінюють як низькі через критику її попередньої політики щодо російського газу.

Саулі Нііністьо обіймав посаду президента Фінляндії з 2012 до 2024 року та брав активну участь у формуванні політики безпеки країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він публічно заявляв, що Європа має підтримувати прямий діалог з Москвою.

Офіційного підтвердження про створення нової посади або можливе призначення спецпосланця від інституцій ЄС наразі не надходило. Водночас обговорення в Парижі, за даними видання, свідчить про намір Європейського Союзу активізувати власну дипломатичну лінію.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито підтримує неформальні контакти з окремими європейськими лідерами щодо завершення війни проти України. За його словами, такі розмови відбуваються на прохання європейської сторони без публічного розголосу, однак зміст цих контактів, як стверджує Лавров, не відрізняється від публічних заяв європейських політиків.

Теги: переговори Європа росія

