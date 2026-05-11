До Коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни

Тепер до Коаліції за повернення українських дітей входять вже 46 країн та три міжнародні організації

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати. Новими учасниками об'єднання стали Панама, Швейцарія та Кіпр. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання коаліції у Брюсселі 11 травня, інформує «Главком».

За словами міністра закордонних справ України, на сьогодні до коаліції входять вже 46 країн та три міжнародні організації. Приєднання нових держав із різних регіонів світу свідчить про глобальне визнання проблеми незаконної депортації українців Росією.

«Важливо, що наша коаліція зростає. Вітаю приєднання Панами, Швейцарії та Кіпру. До коаліції тепер входять 46 країн і три міжнародні організації», – сказав Сибіга.

Андрій Сибіга закликав партнерів не обмежуватися заявами, а переходити до конкретних дій. Він позитивно оцінив нещодавні кроки Великої Британії, Канади та Євросоюзу, які запровадили додаткові санкції проти осіб, причетних до воєнних злочинів проти дітей.

Він також закликав партнерів по ЄС запровадити заборону на в'їзд для росіян, причетних до депортації, індоктринації та незаконного усиновлення викрадених дітей.

Зауважимо, за офіційними даними української влади, Росія примусово вивезла понад 20 тис. дітей. Міжнародна коаліція працює над верифікацією їхнього місцеперебування, правовим тиском на агресора та фізичним поверненням неповнолітніх до їхніх родин в Україні.

«Главком» писав, що уряд Великої Британії оголосив про розширення санкційного списку проти Росії. Нові обмеження стосуються 85 осіб та організацій, відповідальних за примусову депортацію, мілітаризацію та «перевиховання» українських дітей на окупованих територіях. За повідомленням уряду, Сполучене Королівство «викриває та вживає заходів проти ворожої та жахливої діяльності Росії на всіх рівнях, від систематичної кампанії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей до нещодавніх спроб втрутитися в майбутні вибори у Вірменії».

Нагадаємо, що Європейський Союз готується суттєво розширити «чорний список» осіб, причетних до незаконної депортації та «перевиховання» українських дітей.