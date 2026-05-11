Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До Коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
До Коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни
За офіційними даними української влади, Росія примусово вивезла понад 20 тис. дітей
фото з відкритих джерел

Тепер до Коаліції за повернення українських дітей входять вже 46 країн та три міжнародні організації

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей продовжує зростати. Новими учасниками об'єднання стали Панама, Швейцарія та Кіпр. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання коаліції у Брюсселі 11 травня, інформує «Главком».

За словами міністра закордонних справ України, на сьогодні до коаліції входять вже 46 країн та три міжнародні організації. Приєднання нових держав із різних регіонів світу свідчить про глобальне визнання проблеми незаконної депортації українців Росією.

«Важливо, що наша коаліція зростає. Вітаю приєднання Панами, Швейцарії та Кіпру. До коаліції тепер входять 46 країн і три міжнародні організації», – сказав Сибіга.

Андрій Сибіга закликав партнерів не обмежуватися заявами, а переходити до конкретних дій. Він позитивно оцінив нещодавні кроки Великої Британії, Канади та Євросоюзу, які запровадили додаткові санкції проти осіб, причетних до воєнних злочинів проти дітей.

Він також закликав партнерів по ЄС запровадити заборону на в'їзд для росіян, причетних до депортації, індоктринації та незаконного усиновлення викрадених дітей.

Зауважимо, за офіційними даними української влади, Росія примусово вивезла понад 20 тис. дітей. Міжнародна коаліція працює над верифікацією їхнього місцеперебування, правовим тиском на агресора та фізичним поверненням неповнолітніх до їхніх родин в Україні.

«Главком» писав, що уряд Великої Британії оголосив про розширення санкційного списку проти Росії. Нові обмеження стосуються 85 осіб та організацій, відповідальних за примусову депортацію, мілітаризацію та «перевиховання» українських дітей на окупованих територіях. За повідомленням уряду, Сполучене Королівство «викриває та вживає заходів проти ворожої та жахливої діяльності Росії на всіх рівнях, від систематичної кампанії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей до нещодавніх спроб втрутитися в майбутні вибори у Вірменії».

Нагадаємо, що Європейський Союз готується суттєво розширити «чорний список» осіб, причетних до незаконної депортації та «перевиховання» українських дітей. 

 

Читайте також:

Теги: Україна росія депортація діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що означають вибори в Угорщині та майбутні Болгарії для України
Менше ілюзій: що насправді означає перемога Мадяра для України
14 квiтня, 11:19
У російському Череповці (Вологодська область) горить завод
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
13 квiтня, 16:55
Спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович
Словенія заговорила про вихід з НАТО і курс на Москву
16 квiтня, 12:36
З ведмедиків викладено напис: «Росія викрала 20 000 українських дітей. Поверніть дітей»
У центрі Вашингтона зʼявилося 20 тис. ведмедиків на згадку про викрадених українських дітей (фото)
24 квiтня, 07:49
КНДР відкрила музей із «трофейною» технікою ЗСУ
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
27 квiтня, 14:51
Повстанці вибили союзників РФ із Кідала
Росія втратила контроль над символічним містом у африканській країні
28 квiтня, 13:37
РФ переоформила танкери і відправила в Арктику
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
29 квiтня, 13:24
Президент Фінляндії Александр Стубб
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
5 травня, 09:58
Президент України Володимир Зеленський
Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ
7 травня, 13:11

Соціум

До Коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни
До Коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни
Молдова затримала двох українців у справі про телефонне шахрайство
Молдова затримала двох українців у справі про телефонне шахрайство
Грузинська православна церква обрала нового Патріарха: що про нього відомо
Грузинська православна церква обрала нового Патріарха: що про нього відомо
Новий уряд Угорщини почав перегляд ядерної співпраці з Росією
Новий уряд Угорщини почав перегляд ядерної співпраці з Росією
Війна в Ірані несподівано збагатила нафтових гігантів Європи
Війна в Ірані несподівано збагатила нафтових гігантів Європи
Україна та НАТО визначили нові напрямки військової співпраці
Україна та НАТО визначили нові напрямки військової співпраці

Новини

Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Сьогодні, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Сьогодні, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua