Президент Ірану вибачився перед громадськістю за придушення протестів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

З початку протестів наприкінці грудня в Ірані загинуло щонайменше 6490 протестувальників

11 лютого під час зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі для обговорення переговорів щодо ядерної програми Ірану президент Ірану Масуд Пезешкіан публічно вибачився перед іранським народом за смертельне придушення антиурядових протестів. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Пезешкян висловив сором за нещодавні смертельні події та пообіцяв допомогти тим, хто постраждав, оскільки країна відзначала 47-ту річницю Ісламської революції 1979 року загальнонаціональними мітингами.

Згідно з оновленими даними американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency (HRANA), з початку загальнонаціональних демонстрацій наприкінці грудня в Ірані загинуло щонайменше 6490 протестувальників. CNN не може самостійно перевірити ці цифри.

Пезешкян утримався від прямого визнання ролі іранських сил безпеки у кровопролиття.

Іранська влада звинуватила в заворушеннях пов'язаних з іноземними державами «терористів», яких вона звинуватила у підпалі базарів, мечетей та культурних пам'яток.

Трамп попереджав Іран щодо вбивств протестувальників під час жорстоких репресій уряду минулого місяця. Він заявив Axios , що думає про відправку ще однієї ударної групи авіаносців на Близький Схід, оскільки США продовжують тиснути на Іран на тлі триваючих переговорів.

Як відомо, Ізраїль довів до відома американську адміністрацію, що може здійснити прицільні удари по іранських об’єктах, якщо Тегеран продовжить розвиток ракетної програми.

За даними джерел, наразі Іран ще не досяг межі, яку в Ізраїлі вважають критичною, однак ізраїльська сторона постійно відстежує ситуацію та розвиток іранських військових програм. «Ми повідомили американцям, що будемо діяти самостійно, якщо Іран перетне червону лінію, яку ми встановили щодо балістичних ракет», – зазначив співрозмовник видання.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що визнання права Ірану на збагачення урану є ключовою умовою успішних ядерних переговорів зі США. 

«Нульове збагачення для нас неприйнятне. Переговори мають визнавати право Ірану на збагачення урану на власній території, паралельно з формуванням довіри до того, що ця діяльність має і надалі залишатися виключно мирною», – наголосив Аракчі.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
