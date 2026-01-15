Головна Світ Політика
search button user button menu button

NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом
колаж: glavcom.ua

Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного вплив

Попри останні публічні заяви президента США Дональда Трампа про нібито припинення страт протестувальників в Ірані, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

За інформацією журналістів, Трамп окреслив свої очікування від можливих дій США в Ірані перед командою з національної безпеки. У відповідь Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом.

Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. Окремо під час наради під головуванням сенатора Джей Ді Венса президенту також доповіли про кількість загиблих протестувальників, і попросили уточнити позицію Вашингтона.

Раніше Трамп заявив, що отримав «позитивні сигнали» з іранського боку щодо припинення масових репресій, але водночас не виключив, що США можуть вдатися до «рішучих дій», якщо ці сигнали виявляться неправдивими.

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники. 

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.

Читайте також:

Теги: Пентагон військові США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ оголосила понад 300 вироків українським військовим за «тероризм»
Росія масово засуджує українських полонених за «тероризм»: правозахисниця пояснила, як такі вироки ускладнюють обмін
11 сiчня, 22:15
Україна дозволила видобуток літію
Україна надала право на розробку літієвого родовищ: cеред інвесторів друг Трампа
9 сiчня, 14:39
Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан
Масові протести в Ірані: демонстранти захопили місто Абданан
7 сiчня, 00:25
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
2 сiчня, 22:44
У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий
У США зіткнулися два гелікоптери, є загиблий
29 грудня, 2025, 03:29
Джон Болтон розкритикував ЄС за відмову передати Україні російські активи
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
24 грудня, 2025, 14:21
Картина з експрезидентом США Біллом Клінтоном у сукні та підборах
Клінтон у сукні та не тільки: у США оприлюднено новий масив файлів Епштейна
20 грудня, 2025, 04:31
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
CNN: Росія використовує судна «тіньового флоту» для шпигунства
18 грудня, 2025, 23:34
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 2025, 00:29

Політика

Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно залишити Іран
Іспанія, Польща та Італія закликали своїх громадян негайно залишити Іран
МЗС Ірану закликало Штати до діалогу
МЗС Ірану закликало Штати до діалогу
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
Bild: найближчим часом Німеччина може відправити військових до Гренландії
Швеція направила військових до Гренландії
Швеція направила військових до Гренландії

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua