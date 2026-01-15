NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом

Попри останні публічні заяви президента США Дональда Трампа про нібито припинення страт протестувальників в Ірані, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

За інформацією журналістів, Трамп окреслив свої очікування від можливих дій США в Ірані перед командою з національної безпеки. У відповідь Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом.

Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані. Окремо під час наради під головуванням сенатора Джей Ді Венса президенту також доповіли про кількість загиблих протестувальників, і попросили уточнити позицію Вашингтона.

Раніше Трамп заявив, що отримав «позитивні сигнали» з іранського боку щодо припинення масових репресій, але водночас не виключив, що США можуть вдатися до «рішучих дій», якщо ці сигнали виявляться неправдивими.

Нагадаємо, посольство США в Ірані оприлюднило термінове звернення до американських громадян із закликом негайно виїхати з країни. Зазначається, що протести по всьому Ірану стрімко загострюються і будь-якої миті можуть перерости в масштабне насильство, що загрожує арештами та травмами. Ситуація ускладнюється блокуванням доріг, перебоями в роботі громадського транспорту та відключенням інтернету.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.