WSJ: Трамп доручив підготувати план швидкого удару по Ірану без затяжної війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
WSJ: Трамп доручив підготувати план швидкого удару по Ірану без затяжної війни
Трамп хоче завдати достатньо потужного удару по іранському режиму, щоб змусити Тегеран піти на поступки Вашингтону
колаж: glavcom.ua

За словами співрозмовників WSJ, у Білому домі та Пентагоні розглядають кілька сценаріїв

Президент США Дональд Трамп доручив своїй команді розробити варіанти швидкої та рішучої військової операції проти Ірану, яка не призвела б до затяжної війни на Близькому Сході. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, пише «Главком».

За даними видання, Трамп хоче завдати достатньо потужного удару по іранському режиму, щоб змусити Тегеран піти на поступки Вашингтону. Йдеться, зокрема, про відмову від розробки ядерної зброї та припинення переслідування протестувальників усередині країни.

Як відомо, США вже перекинули на Близький Схід значні сили, зокрема авіаносну ударну групу на чолі з USS Abraham Lincoln. За словами співрозмовників WSJ, у Білому домі та Пентагоні розглядають кілька сценаріїв.

Серед них – так званий «великий план», який передбачає серію масштабних бомбардувань об’єктів іранського режиму та Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Інший, менш радикальний варіант, ударити по символічних цілях, які залишали б можливість подальшої ескалації у разі відмови Ірану від угоди, що влаштовувала б Трампа.

Нагадаємо, на тлі стрімкого загострення напруженості на Близькому Сході Туреччина робить рішучий крок до ролі миротворця регіону. 30 січня 2026 року президент Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном офіційно запропонував стати посередником у діалозі між Тегераном та Вашингтоном.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Як повідомлялось, Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні. Тоді міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що іранські збройні сили готові негайно та потужно відповісти на будь-яку агресію з боку Сполучених Штатів. 

Згодом стало відомо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану.

За повідомленням Reuters, президент США Дональд Трамп розглядає можливі дії проти Ірану, зокрема цілеспрямовані удари по військових обʼєктах, щоб підштовхнути протестні настрої в країні. 

