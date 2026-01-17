Головна Світ Соціум
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа на Гренландію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа на Гренландію
У Копенгагені понад 20 тисяч протестувальників зібралися біля Ратуші та вирушили маршем до посольства США
фото: Reuters

Учасники акції наголошували, що острів має сам вирішувати своє майбутнє

У суботу, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа на Гренландію фото 1
фото: Reuters

У Копенгагені понад 20 тисяч протестувальників зібралися біля Ратуші та вирушили маршем до посольства США. Вони скандували «Руки геть від Гренландії» та «Гренландія не продається», несли прапори автономної території й плакати з вимогою поважати вибір гренландців. Аналогічні акції відбулися і в інших містах Данії.

У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа на Гренландію фото 2
фото: Reuters

У столиці Гренландії тисячі людей на чолі з прем’єр-міністром Єнс-Фредерік Нільсен пройшли маршем до консульства США. Учасники акції наголошували, що острів має сам вирішувати своє майбутнє, а будь-який зовнішній тиск є неприйнятним.

У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа на Гренландію фото 3
фото: Reuters

Протести стали відповіддю на заяви Трампа, який назвав Гренландію стратегічно важливою для безпеки США та не виключив силового сценарію. 

У Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа на Гренландію фото 4
фото: Reuters

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.

Дональд Трамп незалежність Данія протест Гренландія мітинг

