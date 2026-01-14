Військовий азарт Трампа: чи підтримають американці новий удар по Ірану? Аналіз CNN

6 з 10 американців переконані, що країні краще не втручатися у справи інших держав

Дональд Трамп знову натякнув на можливість застосування військової сили проти Ірану. В інтерв’ю CBS News президент попередив про «рішучі дії» у разі страт учасників протестів іранським режимом. Раніше він оголосив про скасування будь-яких дипломатичних контактів із Тегераном до припинення вбивств демонстрантів, супроводжуючи це лаконічною обіцянкою: «допомога вже в дорозі». На тлі повідомлень про загиблих активістів Трамп також закликав союзників та громадян США терміново покинути країну. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Досі зовнішньополітичні інтервенції Трампа вирізнялися своєю нетривалістю. Червневе бомбардування ядерних об'єктів Ірану та нещодавнє усунення Ніколаса Мадуро у Венесуелі тривали лише по одному дню. Така стратегія дозволяла президенту уникати тривалих дискусій у суспільстві, яке традиційно скептично ставиться до іноземного втручання. Проте постійні погрози нових операцій у різних частинах світу ставлять Трампа перед ризиком втягнутися у затяжні конфлікти, що може остаточно відштовхнути виборців.

Попри активну риторику, опитування громадської думки свідчать про вкрай хитку підтримку дій президента:

хоча 44% американців підтримали літні удари по Ірану, лише кожен п’ятий зробив це «рішуче». Схожа ситуація спостерігалася і щодо Венесуели;

згідно з даними Reuters-Ipsos, понад 55% громадян виступають за негайне припинення військової присутності в Ірані;

близько 84% респондентів занепокоєні можливим розгортанням масштабної війни, а 60% не вважають, що точкові авіаудари роблять США безпечнішими;

лише третина опитаних вірить, що втручання у справи Венесуели допоможе зупинити наркотрафік, і лише 29% підтримують контроль над іноземними нафтовими родовищами.

Загальні настрої в США демонструють найвищий за останні десятиліття рівень ізоляціонізму: 6 з 10 американців переконані, що країні краще не втручатися у справи інших держав. Якщо Трамп зважиться на новий військовий крок в Ірані, йому доведеться докласти значних зусиль, щоб переконати націю у винятковості цієї місії. З кожною новою операцією запас терпіння американців, який і так майже вичерпаний, стає дедалі меншим.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що очікує звіту про кількість людей, які загинули в Ірані з початку протестів минулого місяця, оскільки відключення інтернету ускладнило питання про кількість загиблих.

«Вбивство виглядає серйозним, але ми ще не знаємо напевно. Я дізнаюся протягом 20 хвилин. Ми діятимемо відповідно», – сказав він.

До слова, через тривале відключення інтернету в Ірані справжні масштаби загибелі протестувальників залишаються невідомими. Правозахисники побоюються, що реальна кількість жертв суттєво вища за підтверджені показники.

Агенція HRANA наразі зафіксувала щонайменше 1850 загиблих та понад 16,7 тис. затриманих з початку грудневих заворушень, проте наголошує, що це лише верифіковані випадки.