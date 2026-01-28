Головна Світ Політика
Трамп пригрозив Ірану новими ударами

фото: Bloomberg

Трамп заявив, що направив в регіон флот американських кораблів

Президент США Дональд Трамп попередив Іран: або вони домовляться про ядерну угоду, або Америка нанесе по них сильніші військові удари, ніж торік у червні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп заявив, що направив в регіон флот американських кораблів на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн», який «готовий, бажає і здатний швидко виконати свою місію, з швидкістю і жорстокістю, якщо це буде необхідно».

«Сподіваємося, що Іран швидко «сяде за стіл переговорів» і домовиться про справедливу і рівноправну угоду – без ядерної зброї – яка буде вигідною для всіх сторін», – наголосив Трамп.

У відповідь Іран заявив, що готовий до діалогу на основі взаємної поваги та інтересів. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі провів серію телефонних розмов з високопосадовцями регіону, щоб обговорити ескалацію ситуації.

Трамп неодноразово попереджав Іран, що США можуть завдати чергового удару, але останнім часом ці погрози пов'язують скоріше з жорстоким придушенням протестів у Тегерані, ніж з ядерною діяльністю країни. Раніше американський лідер заявляв, що ядерна програма Ірану була «знищена» в результаті ударів, завданих у червні минулого року по трьох об'єктах у різних частинах країни.

Зауважимо, у червні 2025 року США завдали ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не завдавати удару по Ірану він ухвалив самостійно та не перебував під тиском радників.

До слова, громадяни Ірану, які брали участь у масштабних антиурядових протестах, висловлюють глибоке почуття зневіри через позицію Дональда Трампа. Як повідомляє The Washington Post, після численних публічних обіцянок підтримати боротьбу за свободу, американський президент зрештою відмовився від активних дій. Це стало важким ударом для іранців, які в умовах жорсткого придушення протестів і тисяч загиблих сподівалися на рішуче втручання Вашингтона.

