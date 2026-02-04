Головна Світ Соціум
Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини
Джилл Байден та Вільям Стівенсон були одружені з 1970 по 1975 рік
коалж: glavcom.ua

Жінку колишнього чоловіка Джилл Байден знайшли без ознак життя у власному будинку

Колишнього чоловіка першої леді США Джилл Байден 77-річного Вільяма Стівенсона звинуватили у вбивстві його нинішньої дружини Лінди Стівенсон. Чоловіка заарештувала поліції, він перебуває під вартою. Про це пише «Главком» із посиланням CNN.

Вільям Стівенсон перебуває під вартою через неможливість внести заставу в розмірі $500 тис. . Також у джерелі повідомляють, що невідомо, чи має обвинувачуваний адвоката. 

Лінду Стівенсон знайшли у власному будинку 28 грудня 2025 року без ознак життя. Поліція намагалася врятувати жінку, але вона не отямилася. Відомо, що напередодні в будинку сталася сварка. Правоохоронці не повідомляють деталі обставин смерті Лінди Стівенсон. 

У некролозі померлу називають «сімейно орієнтованою матір’ю та бабусею». «Лінду пам’ятатимуть як наполегливу, добросердечну та безмежно віддану людину», – йдеться у некролозі. В останні роки свого життя померла заснувала бухгалтерський бізнес. 

В експрезидентському офісі Джо Байдена, чоловіка Джилл Байден відмовилися коментувати арешт Вільяма Стівенсона та його обвинувачення. Джилл Байден та Вільям Стівенсон були у шлюбі з 1970 по 1975 рік. У 1977 році Джилл вийшла заміж за Джо Байдена, який згодом обійняв посаду президента США.

Раніше «Главком» писав про те, що представник Міністерства юстиції США Лео Террелл заявив, що Джилл Байден може бути притягнута до кримінальної відповідальності за «жорстоке поводження з літніми людьми» через те, що вона приховувала інформацію про проблеми зі здоров’ям свого чоловіка. Високопосадовець відповів на пост, в якому зазначалося, що Джилл Байден «знала про проблеми зі здоров’ям президента Байдена. Але все одно хотіла, щоб він балотувався в президенти». 

Також повідомлялося, як Джилл Байден запросила Меланію Трамп на чаювання у Білий дім, як це прийнято у перших леді, які приходять і йдуть з посади, під час передачі влади в країні. Однак Меланія Трамп відмовилася.

