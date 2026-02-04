Ексчоловіка першої леді США Джилл Байден затримали за підозрою у вбивстві дружини

Джилл Байден та Вільям Стівенсон були одружені з 1970 по 1975 рік

Жінку колишнього чоловіка Джилл Байден знайшли без ознак життя у власному будинку

Колишнього чоловіка першої леді США Джилл Байден 77-річного Вільяма Стівенсона звинуватили у вбивстві його нинішньої дружини Лінди Стівенсон. Чоловіка заарештувала поліції, він перебуває під вартою. Про це пише «Главком» із посиланням CNN.

Вільям Стівенсон перебуває під вартою через неможливість внести заставу в розмірі $500 тис. . Також у джерелі повідомляють, що невідомо, чи має обвинувачуваний адвоката.

Лінду Стівенсон знайшли у власному будинку 28 грудня 2025 року без ознак життя. Поліція намагалася врятувати жінку, але вона не отямилася. Відомо, що напередодні в будинку сталася сварка. Правоохоронці не повідомляють деталі обставин смерті Лінди Стівенсон.

У некролозі померлу називають «сімейно орієнтованою матір’ю та бабусею». «Лінду пам’ятатимуть як наполегливу, добросердечну та безмежно віддану людину», – йдеться у некролозі. В останні роки свого життя померла заснувала бухгалтерський бізнес.

В експрезидентському офісі Джо Байдена, чоловіка Джилл Байден відмовилися коментувати арешт Вільяма Стівенсона та його обвинувачення. Джилл Байден та Вільям Стівенсон були у шлюбі з 1970 по 1975 рік. У 1977 році Джилл вийшла заміж за Джо Байдена, який згодом обійняв посаду президента США.

