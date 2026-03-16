Трамп розповів, що насправді боїться Путін

Лариса Голуб
glavcom.ua
Трамп заявив, що Путін боїться американської зброї
фото: Reuters

Глава Білого дому розкрив головний страх очільника Кремля

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо російського диктатора Володимира Путіна. За словами американського лідера, очільник Кремля відчуває страх перед військовою міццю Сполучених Штатів та сучасним озброєнням, яке є в розпорядженні Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Трамп наголосив, що «НАТО – це США» і заявив, що російський диктатор боїться Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів стверджує, що саме американська військова потужність є головним стримувальним фактором для агресивної політики Москви.

«Він анітрохи не боїться Європи. Він боїться Сполучених Штатів Америки та збройних сил, які я створив під час свого першого терміну», – сказав президент США.

Зауважимо, на початку березня мав відбутися четвертий раунд перемов, але він відкладений через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану.

«Главком» писав, що мирний процес між Україною та РФ за посередництва США опинився у глухому куті. Пріоритети Вашингтона змістилися на конфлікт із Іраном, що вже призвело до пауз у переговорах та затримок із постачанням критично важливого озброєння для ЗСУ.

Як повідомляє FT, через ескалацію на Близькому Сході Сполучені Штати фактично призупинили активну участь у переговорному процесі щодо України.

Черговий раунд зустрічей, запланований на початок березня, не відбувся, а нова дата досі не визначена. Європейські дипломати зазначають, що така зміна уваги є вкрай небезпечною для Києва.

Також у Кремлі відкрито заявляють, що американська сторона зараз зайнята іншими питаннями.

Нагадаємо, США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Як повідомлялося також, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив. 

Теги: США зброя путін Дональд Трамп война озброєння

