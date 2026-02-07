Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню
фото: Getty Images

Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Трампом  закликав США з обережністю підходити до питання продажу озброєнь Тайваню

Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою. Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню, до якого мають увійти ракетні комплекси Patriot та системи NASAMS. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, вартість нової допомоги може сягати $20 млрд. Це відбувається на тлі грудневого пакета військової підтримки Тайбею на суму $11,1 млрд. Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Трампом прямо закликав США з обережністю підходити до питання продажу озброєнь Тайваню, а китайські дипломати дали зрозуміти, що цей крок може призвести до скасування візиту.

Новий пакет передбачає продаж чотирьох систем озброєнь. Окрім Patriot для перехоплення ракет, Тайвань планує придбати сучасні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та ще дві системи. Хоча адміністрація Трампа планувала повідомити Конгрес про угоду вже цього місяця, існують припущення, що президент може відкласти цей крок до завершення поїздки до Китаю. Білий дім офіційно не коментує деталі продажів, але наголошує, що політика США вже 40 років спрямована на підтримку оборонних можливостей Тайваню для надійного стримування Пекіна.

Ситуація ускладнюється внутрішніми суперечками в самому Тайвані. Опозиційні партії (Гоміндан та Тайванська народна партія), які мають більшість у парламенті, блокують спеціальний оборонний бюджет у розмірі $40 млрд, запропонований президентом Лай Чін-де. Опозиція звинувачує уряд у непрозорості та затримує ухвалення основного бюджету на 2026 рік, який передбачає зростання витрат на оборону на 23%.

У Вашингтоні висловлюють глибоке розчарування через ці затримки. Адміністрація Трампа прагне оголосити новий пакет озброєнь якнайшвидше, щоб позбавити тайванську опозицію аргументів проти виділення коштів. Сенатори США закликали політичні сили Тайваню працювати спільно, аби повністю профінансувати самооборону острова на тлі зростаючого тиску з боку Китаю.

Раніше, заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у проведенні секретних ядерних випробувань у 2020 році та спробах приховати їх від міжнародної громадськості. 

«Я можу повідомити, що уряд Сполучених Штатів знає, що Китай у 2020 році проводив реальне випробування ядерних боєприпасів потужністю в сотні тонн», – сказав він.

До слова, Китай звинуватив Сполучені Штати у спробах використати заяви про нібито нарощування ядерного потенціалу КНР як привід для модернізації власних ядерних сил. Пекін вважає, що така риторика підриває глобальну стратегічну стабільність і суперечить зобов’язанням США щодо ядерного роззброєння.

Теги: США Китай Дональд Трамп Тайвань Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вся ця картинка відображення кінця цивілізації
Кінець цивілізації. Молитовний сніданок Трампа з присмаком Епштейна
Вчора, 18:28
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
Трамп рве світ на шматки, Україна має шанс на найжирніший
7 сiчня, 08:30
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії
8 сiчня, 02:44
США готують план відновлення Венесуели: Bloomberg розкрив деталі
США готують план відновлення Венесуели: Bloomberg розкрив деталі
14 сiчня, 03:56
Сам Лонг наголосив, що не знав про реакцію ісландської сторони
Кандидат Трампа на посаду посла назвав Ісландію «52-м штатом» – після реакції вибачився
16 сiчня, 03:13
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
Віцепрезидент США Венс оголосив про вагітність дружини
21 сiчня, 01:43
Європейські лідери дедалі серйозніше оцінюють власну залежність від США у сферах розвідки, логістики, протиракетної оборони та командування
Чи готова Європа самостійно забезпечити Україну розвідданими без США? Аналіз FT
29 сiчня, 04:31
Декорації нагадують кабінет Трампа, а сам герой має помітну схожість з американським президентом
У Гамбурзькій опері пройшла вистава, яка висміює Трампа
4 лютого, 05:49
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32

Політика

Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню
Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню
Reuters: Трамп скасував мита проти Індії через купівлю російської нафти
Reuters: Трамп скасував мита проти Індії через купівлю російської нафти
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
Трамп вимагає перейменувати вокзал та аеропорт на свою честь в обмін на фінансування
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
WP: Україна не причетна до замаху на генерала в Москві, є інша версія
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua