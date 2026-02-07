Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню

Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Трампом закликав США з обережністю підходити до питання продажу озброєнь Тайваню

Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою. Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню, до якого мають увійти ракетні комплекси Patriot та системи NASAMS. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, вартість нової допомоги може сягати $20 млрд. Це відбувається на тлі грудневого пакета військової підтримки Тайбею на суму $11,1 млрд. Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови з Трампом прямо закликав США з обережністю підходити до питання продажу озброєнь Тайваню, а китайські дипломати дали зрозуміти, що цей крок може призвести до скасування візиту.

Новий пакет передбачає продаж чотирьох систем озброєнь. Окрім Patriot для перехоплення ракет, Тайвань планує придбати сучасні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та ще дві системи. Хоча адміністрація Трампа планувала повідомити Конгрес про угоду вже цього місяця, існують припущення, що президент може відкласти цей крок до завершення поїздки до Китаю. Білий дім офіційно не коментує деталі продажів, але наголошує, що політика США вже 40 років спрямована на підтримку оборонних можливостей Тайваню для надійного стримування Пекіна.

Ситуація ускладнюється внутрішніми суперечками в самому Тайвані. Опозиційні партії (Гоміндан та Тайванська народна партія), які мають більшість у парламенті, блокують спеціальний оборонний бюджет у розмірі $40 млрд, запропонований президентом Лай Чін-де. Опозиція звинувачує уряд у непрозорості та затримує ухвалення основного бюджету на 2026 рік, який передбачає зростання витрат на оборону на 23%.

У Вашингтоні висловлюють глибоке розчарування через ці затримки. Адміністрація Трампа прагне оголосити новий пакет озброєнь якнайшвидше, щоб позбавити тайванську опозицію аргументів проти виділення коштів. Сенатори США закликали політичні сили Тайваню працювати спільно, аби повністю профінансувати самооборону острова на тлі зростаючого тиску з боку Китаю.

Раніше, заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у проведенні секретних ядерних випробувань у 2020 році та спробах приховати їх від міжнародної громадськості.

«Я можу повідомити, що уряд Сполучених Штатів знає, що Китай у 2020 році проводив реальне випробування ядерних боєприпасів потужністю в сотні тонн», – сказав він.

До слова, Китай звинуватив Сполучені Штати у спробах використати заяви про нібито нарощування ядерного потенціалу КНР як привід для модернізації власних ядерних сил. Пекін вважає, що така риторика підриває глобальну стратегічну стабільність і суперечить зобов’язанням США щодо ядерного роззброєння.