Трамп заявив, що США не зобов’язані допомагати Києву

Лариса Голуб
glavcom.ua
Президент США з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді
фото: скрин з відео

Американський президент зробив заяву про допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову поставив під сумнів необхідність подальшої підтримки Києва. Під час свого виступу він заявив, що Сполучені Штати не мають зобов’язань допомагати Україні, інформує «Главком».

Під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді президент Трамп підкреслив, що Україна знаходиться за тисячі миль і розділена зі Сполученими Штатами Америки океаном. За його словами, колишній президент Джо Байден допомагав, тому що його нібито обдурили.

При цьому президент Трамп наголосив, що попередня допомога Україні була «жестом доброї волі», а не обов’язком. Тепер він очікує від європейських партнерів та України «взаємності» у вирішенні американських проблем на Близькому Сході. Він також порівняв ситуацію в Україні з Ліваном.

«Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні – хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж», – сказав Трамп.

Він додав, що Сполучені Штати Америки «працюють» з Альянсом щодо України.

Раніше Трамп також заявляв, що Сполучені Штати не потребують допомоги українських фахівців у боротьбі з дронами, оскільки американські технології є «найкращими у світі».

«Главком» писав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив заяву щодо російського диктатора Володимира Путіна. За словами американського лідера, очільник Кремля відчуває страх перед військовою міццю Сполучених Штатів та сучасним озброєнням, яке є в розпорядженні Вашингтона. 

Трамп наголосив, що «НАТО – це США» і заявив, що російський диктатор боїться Сполучених Штатів.

Президент Сполучених Штатів стверджує, що саме американська військова потужність є головним стримувальним фактором для агресивної політики Москви.

Нагадаємо, США запропонували перенести тристоронню зустріч на наступний тиждень у зв’язку з війною на Близькому Сході. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Як повідомлялося також, Кремль «зберігає надію» на проведення нового раунду тристоронніх переговорів за участі України, Росії та Сполучених Штатів Америки. Речник Путіна Дмитро Пєсков конкретної дати зустрічі не озвучив. 

