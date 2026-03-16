«Енергетичний Рамштайн» у Брюсселі: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен
На засіданні Ради Євросоюзу говорили про відновлення нафтогону «Дружба» та підтримку України

У Брюсселі відбулося засідання Координаційної групи з енергетичної допомоги Україні (так званий «енергетичний Рамштайн»). Ключова тема – підготовка енергосистеми до викликів весняно-літнього періоду та захист об’єктів від ворожих атак, інформує «Главком».

Повідомляється, що на засіданні Ради Євросоюзу партнери підтвердили надання додаткових потужних автотрансформаторів, мобільних газових турбін та спецтехніки для ремонту високовольтних ліній.

«Ми провели важливий обмін думками з міністрами з України та Молдови. Ми суворо засудили удари по українській енергетичній інфраструктурі та вкотре наголосили на твердій підтримці України та Молдови, що є загальним пріоритетом кіпрського головування в ЄС», – заявив міністр енергетики Кіпру Майкл Даміанос.

Коментуючи обговорення щодо припинення поставок нафти до Угорщини та Словаччини, єврокомісар Йоргенсен нагадав, що причиною пошкодження нафтогону «Дружба» є агресія РФ. Він також підкреслив, що наразі в Європі відсутня безпосередня загроза безпеці постачання палива. Єврокомісір також додав, що підтримка України продовжуватиметься і надалі.

«Дуже важливо продовжувати підтримувати Україну», – заявив єврокомісар, додавши, що безпека України означає безпеку Європи.

«Главком» писав, що очільник закордонного відомства України прокоментував блокування допомоги через нафтогін. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що кредит Євросоюзу у розмірі €90 млрд та питання відновлення роботи нафтогону «Дружба» є двома окремими та не пов'язаними між собою питаннями. 

Нагадаємо, що Європарламент затвердив кредит Україні на €90 млрд. Новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз виконає зобов’язання щодо надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд, навіть попри суперечки всередині блоку.

