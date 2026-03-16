На Кубі стався другий за місяць блекаут

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кубинська влада звинувачує президента США у погіршенні ситуації на острові
фото: Reuters

Міненерго Куби повідомило про відключення національної електромережі

Куба повністю залишилась без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості повідомило про «повне від'єднання» національної електромережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Країна переживає глибоку енергетичну та економічну кризу. Куба звинувачує США в погіршенні ситуації, адже адміністрація президента Дональда Трампа обмежила постачання нафти до країни.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що острів не отримував нафти вже понад три місяці і був змушений покладатися на сонячну енергію, природний газ і теплоелектростанції. Внаслідок енергетичної кризи уряд був змушений відкласти операції для десятків тисяч громадян.

Понад тиждень тому на Кубі вже стався масштабний збій, який охопив західну частину острова, залишивши мільйони людей без світла. Хоча Куба самостійно видобуває 40% нафти та виробляє власну електроенергію, цього виявилося недостатньо для задоволення потреб населення на тлі поступового руйнування енергосистеми країни.

Як відомо, після захоплення в січні колишнього диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, та додав, що це може бути «дружнє захоплення Куби, а може й не бути».

Нагадаємо, 5 березня більша частина Куби залишилася без електроенергії. Електроенергетична компанія Union Electrica UNE заявила, що відключення світла було спричинене несподіваною аварією на теплоелектростанції.

