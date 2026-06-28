NYT: Відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються через дії Трампа

Ізраїль ризикує втратити мільярди доларів щорічної військової допомоги від США

Ізраїльські ЗМІ та експерти дедалі більше занепокоєні погіршенням колись непохитних відносин між США та Ізраїлем. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Прагнення президента Дональда Трампа укласти мирну угоду з Іраном багато ізраїльтян сприймають як зраду, а його регулярна критика прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу викликає сумніви у надійності американської підтримки. Крім того, через переговори з Іраном адміністрація Трампа намагається стримувати військові дії Ізраїлю проти регіональних ворогів, зокрема в Лівані.

Додатковим тривожним сигналом стали результати нещодавніх праймеріз Демократичної партії до Конгресу в Нью-Йорку. Троє пропалестинських кандидатів – Бред Ландер, Клер Вальдес та Даріаліза Авіла Шевальє, які мають підтримку мера Зограна Мамдані та жорстко критикують Ізраїль (називаючи його державою апартеїду та звинувачуючи в геноциді в Газі), – перемогли поміркованих політиків.

На думку аналітиків, ці перемоги свідчать про те, що протидію Ізраїлю більше не витіснено на периферію американської політики, і вона стає центральною темою зовнішньополітичного порядку денного демократів, яка може гучно прозвучати на президентських виборах 2028 року.

Загальне падіння популярності Ізраїлю в США пов'язане з дворічною війною в Газі, яка розпочалася після нападів ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Згідно з соціологічними опитуваннями, симпатії американців до палестинців уперше перевищили симпатії до Ізраїлю, а 60% громадян США мають негативну думку про ізраїльську державу.

Твердження Ізраїлю про статус «єдиної демократії на Близькому Сході» заплямоване в очах американців як через ставлення до палестинців, так і через спроби правого уряду консолідувати владу. Тим часом американські республіканці дедалі частіше звинувачують Ізраїль у втягуванні США у власні війни, зокрема в Ірані, та задаються питанням щодо стратегічної вигоди від цих відносин в умовах зростання цін на бензин.

Експерти попереджають, що Ізраїль ризикує втратити мільярди доларів щорічної військової допомоги, автоматичне вето США на антиізраїльські резолюції в ООН, а також податкові пільги для американських фондів, які фінансують поселення на Західному березі. На тлі цього колишній прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що американо-ізраїльський альянс перебуває на історично низькому рівні, а сам Ізраїль уперше має суто негативний вплив у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння, який відкриє Ормузьку протоку і дасть 60 днів на переговори щодо ядерної програми. Але Ізраїль, який не брав участі в переговорах, оголосив, що угода на нього не поширюється.

До слова, ізраїльтяни стверджують, що меморандум залишає без уваги фундаментальні загрози їхній безпеці з боку Ірану.