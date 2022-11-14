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Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для Росії
Президент Латвії Егілс Левітс закликав створити спецтрибунал для Росії
фото із відкритих джерел

Левітс наголосив, що Європі слід виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ідею створення спеціального трибуналу щодо розслідування дій РФ в Україні. Про це повідомляє DW.

Відповідну заяву лідер Латвії зробив під час виступу 13 листопада на урочистій церемонії у бундестазі з нагоди Всенародного дня скорботи, він закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України.

Левітс назвав «пробілом у міжнародному праві» той факт, що розслідування вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції будь-якого міжнародного суду. За його словами, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

Він запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Це було б лише очевидним виявом елементарної справедливості, наголосив він.

Під час своєї промови Левітс наголосив, Європі слід виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності.

Левітс також зазначив, що необхідно зміцнювати демократію як противагу «ідеології російського імперіалізму». Та додав, що без світопорядку, що базується на міжнародному праві, світ знову впаде у войовничу анархію.

«Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму», – зазначив Левітс.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що офіційна Прага підтримує консолідовані країни Заходу, які хочуть створити спеціальний кримінальний трибунал для суду над вищим політичним керівництвом Росії.

Також парламент Нідерландів проголосував за створення спеціального трибуналу в Гаазі для судового переслідування представників російської влади за вторгнення в Україну.

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Теги: Україна росія Латвія трибунал розслідування

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