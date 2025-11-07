Головна Світ Політика
Президент Сербії назвав умову, за якої введе санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Лідер Сербії каже, що «занадто старий, щоб так легко змінювати свою думку» щодо санкцій проти Росії
Вучич каже, що відмова від санкцій проти РФ є головною причиною, котра віддаляє Сербію від членства в ЄС

Сербія не даватиме гарантій щодо неприйняття санкцій проти Росії, заявив президент країни Александар Вучич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kurir.

Вучич зазначив, що особисто хотів би дотримуватися рішення, ухваленого після початку війни в Україні у 2022 році. Тоді Сербія засудила російське вторгнення, але не запровадила обмеження проти Москви. На думку глави держави, цей політичний курс «витримав перевірку часом», втім, це не означає, що його не можуть переглянути в майбутньому, з огляду на прагнення Сербії стати членом Євросоюзу.

«І Рада національної безпеки, і уряд можуть змінити це рішення. Я вважаю важливим робити все можливе, щоб Сербія просувалася європейським шляхом, – акцентував Вучич.

Політик додав, що вже «занадто старий, щоб так легко змінювати свою думку» щодо санкцій проти Росії, і висловив сподівання на якнайшвидше завершення війни, щоб іншим компетентним органам не довелося поставати перед цією дилемою.

У жовтні Вучич заявляв, що відмова від санкцій проти Росії є головною причиною, котра віддаляє Сербію від членства в ЄС. За місяць до цього, під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним, він запевнив, що Сербія й надалі «зберігатиме нейтралітет».

Раніше Європарламент прийняв резолюцію, у котрій вимагає від Сербії привести свою зовнішню політику у повну відповідність з політикою Європейського Союзу, включаючи приєднання до санкцій проти Росії. Документ схвалили 22 жовтня на пленарній сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала Сербію посилити свою візову політику для громадян Росії згідно з вимогами ЄС в рамках процесу євроінтеграції балканської країни. Цей заклик міститься у звіті Єврокомісії про прогрес Сербії на шляху до євроінтеграції.

Теги: росія санкції Сербія Європейський Союз

