Дружня до РФ країна заявила про готовність стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий виступити посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише «Главком».

«Сербія також є серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наше минуле і той факт, що ми підтримуємо дружні стосунки з усіма залученими сторонами. Якщо буде потреба або зацікавленість, ми готові стати майданчиком для переговорів, щоб покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і руйнувань», – заявив Джурич.

Глава МЗС Сербії наголосив, що війна між Росією та Україною має завершитися якомога швидше, і Сербія готова сприяти будь-яким зусиллям, які ведуть до миру.

Джурич також підкреслив, що Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах, визнаних Організацією Об’єднаних Націй, зокрема України.

Раніше РФ заявила, що Сербія надала Курській області «фінансову гуманітарну допомогу в розмірі 472 млн рублів».

До слова, президент Сербії Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів.