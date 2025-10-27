Дружня до РФ країна заявила про готовність стати посередником у переговорах між Києвом та Москвою
Глава МЗС Сербії наголосив, що війна між Росією та Україною має завершитися якомога швидше
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий виступити посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише «Главком».
«Сербія також є серед країн, які пропонують свої корисні послуги, враховуючи наше минуле і той факт, що ми підтримуємо дружні стосунки з усіма залученими сторонами. Якщо буде потреба або зацікавленість, ми готові стати майданчиком для переговорів, щоб покласти край цій жахливій трагедії, яка призвела до стількох смертей і руйнувань», – заявив Джурич.
Глава МЗС Сербії наголосив, що війна між Росією та Україною має завершитися якомога швидше, і Сербія готова сприяти будь-яким зусиллям, які ведуть до миру.
Джурич також підкреслив, що Белград підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах, визнаних Організацією Об’єднаних Націй, зокрема України.
Раніше РФ заявила, що Сербія надала Курській області «фінансову гуманітарну допомогу в розмірі 472 млн рублів».
До слова, президент Сербії Александар Вучич заговорив про нову війну. За його словами, зараз усі готуються до конфліктів.
