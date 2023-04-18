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Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, що треба зробити з Путіним

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, що треба зробити з Путіним
П'ятий президент виступив на британському телебаченні
скріншот з відео

«Притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини – це один із ключових факторів не лише для України, а й для світу»

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Путіна та його спільників у злочинах проти України необхідно судити у міжнародному трибуналі, і це не лише питання справедливості, а й питання міжнародної безпеки. Порошенко зазначив – чергове відео зі стратою українського військового шокувало світ і вкотре довело – Росія здійснює геноцид українського народу.

«Всі були шоковані останніми доказами російських звірств в Україні. Це показало, що між російською терористичною державою та Ігілом немає різниці. І це – тисячі таких катастроф в Україні за останній рік. Я був серед перших українських військових, які прийшли в Бучу і на власні очі побачили вулиці, повні мертвих людей, без голів, без рук», – нагадав Порошенко.

«Була офіційна заява мера Маріуполя, і він сказав, що лише в Маріуполі було вбито значно більше 25 тисяч мирних жителів, значна кількість була закатована. І це має лише одну назву – геноцид», – наголошує Петро Порошенко.

«Не тільки через захоплення українських дітей, але й за цей геноцид українського народу Путін, його оточення, керівництво його армії і виконавці цього катастрофічного терористичного акту повинні нести відповідальність перед Міжнародним судом. Ми ніколи не повинні дозволити повторити це знову», – переконаний п’ятий президент.

«Рішення Європейської Ради визнати Групу Вагнера терористичною організацією, відповідальною за цей геноцид, це теж додатковий крок до відповідальності Росії», – вважає Порошенко.

Він наголосив, що притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини – це один із ключових факторів не лише для України, а й для континенту і для світу.

«Принаймні я можу пообіцяти, що я, моя команда, український народ і українські Збройні Сили зроблять усе можливе, щоб притягнути його за грати в Гаагу. Тому що це акт справедливості. Тому що без цієї справедливості не буде перемоги. Але я не сумніваюся в нашій спільній перемозі. Для перемоги нам потрібна депутінізація Європи, депутінізація Росії і, зрештою, депутінізація світу. Без цього стійка ситуація з безпекою все ще під питанням», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, 12 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.

Читайте також: Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
Теги: Петро Порошенко росія геноцид путін президент відео

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