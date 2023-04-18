Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, що треба зробити з Путіним

«Притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини – це один із ключових факторів не лише для України, а й для світу»

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Путіна та його спільників у злочинах проти України необхідно судити у міжнародному трибуналі, і це не лише питання справедливості, а й питання міжнародної безпеки. Порошенко зазначив – чергове відео зі стратою українського військового шокувало світ і вкотре довело – Росія здійснює геноцид українського народу.

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«Всі були шоковані останніми доказами російських звірств в Україні. Це показало, що між російською терористичною державою та Ігілом немає різниці. І це – тисячі таких катастроф в Україні за останній рік. Я був серед перших українських військових, які прийшли в Бучу і на власні очі побачили вулиці, повні мертвих людей, без голів, без рук», – нагадав Порошенко.

'Putin, the leadership of his army and the executor of these disastrous, terrorist acts should be held responsible in an international court.'



Former President of Ukraine, Petro Poroshenko, reacts to a surfaced video of a Ukrainian soldier being beheaded by Russian troops. pic.twitter.com/FdNQWx983K Будь ласка, читайте текст після реклами April 14, 2023

«Була офіційна заява мера Маріуполя, і він сказав, що лише в Маріуполі було вбито значно більше 25 тисяч мирних жителів, значна кількість була закатована. І це має лише одну назву – геноцид», – наголошує Петро Порошенко.

«Не тільки через захоплення українських дітей, але й за цей геноцид українського народу Путін, його оточення, керівництво його армії і виконавці цього катастрофічного терористичного акту повинні нести відповідальність перед Міжнародним судом. Ми ніколи не повинні дозволити повторити це знову», – переконаний п’ятий президент.

«Рішення Європейської Ради визнати Групу Вагнера терористичною організацією, відповідальною за цей геноцид, це теж додатковий крок до відповідальності Росії», – вважає Порошенко.

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Він наголосив, що притягнення Путіна до відповідальності за воєнні злочини – це один із ключових факторів не лише для України, а й для континенту і для світу.

«Принаймні я можу пообіцяти, що я, моя команда, український народ і українські Збройні Сили зроблять усе можливе, щоб притягнути його за грати в Гаагу. Тому що це акт справедливості. Тому що без цієї справедливості не буде перемоги. Але я не сумніваюся в нашій спільній перемозі. Для перемоги нам потрібна депутінізація Європи, депутінізація Росії і, зрештою, депутінізація світу. Без цього стійка ситуація з безпекою все ще під питанням», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, 12 квітня в інтернеті було поширено відео, на якому російські окупанти по-звірячому стратили українського воїна. На опублікованих кадрах видно, як терористи відрізають голову ножем ще живому солдату ЗСУ.