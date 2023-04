Порошенко в ефірі британського ТБ пояснив, що треба зробити з Путіним

Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що Путіна та його спільників у злочинах проти України необхідно судити у міжнародному трибуналі, і це не лише питання справедливості, а й питання міжнародної безпеки. Порошенко зазначив – чергове відео зі стратою українського військового шокувало світ і вкотре довело – Росія здійснює геноцид українського народу.

«Всі були шоковані останніми доказами російських звірств в Україні. Це показало, що між російською терористичною державою та Ігілом немає різниці. І це – тисячі таких катастроф в Україні за останній рік. Я був серед перших українських військових, які прийшли в Бучу і на власні очі побачили вулиці, повні мертвих людей, без голів, без рук», – нагадав Порошенко.

'Putin, the leadership of his army and the executor of these disastrous, terrorist acts should be held responsible in an international court.'



Former President of Ukraine, Petro Poroshenko, reacts to a surfaced video of a Ukrainian soldier being beheaded by Russian troops. pic.twitter.com/FdNQWx983K