Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі (відео)

Зеленський назвав цей візит до Італії важливим для перемоги України

Візит Зеленського до Італії перший після початку повномасштабного вторгнення РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в Римі. Офіційна церемонія початку зустрічі транслювалася наживо на сторінці Офісу президента України.

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Лідер Італії зустрів президента України біля Квіринальського палацу в Римі. Після короткого рукостискання глави держав прослухали гімни двох країни. Це перший візит Зеленського до Італії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

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Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Італії для зустрічі з президентом країни Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Президент назвав цей візит важливим для перемоги України.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито «буквально кілька днів тому» звернувся з проханням про прийом Папою Римським у межах свого візиту до Риму.

При цьому зустріч глави держави з понтифіком, як зазначають в ЗМІ, не пов'язана з «мирною місією», про яку останніми днями говорив Папа Римський.

Також журналісти дізналися, що в рамках цієї поїздки Зеленський відвідає Німеччину, а саме Берлін.

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26 квітня Зеленський провів телефонну розмову з Мелоні, під час якої політики обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи.