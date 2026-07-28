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Путін закликав Пашиняна визначитися із майбутнім Вірменії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін закликав Пашиняна визначитися із майбутнім Вірменії
Пашинян припустив проведення референдуму щодо вступу Вірменії до ЄС
фото: Радіо Свобода

Під час першої розмови після виборів у Вірменії російський лідер порушив питання членства країни в ЄС, а Пашинян назвав умову для референдуму

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном заявив про необхідність визначитися з подальшим зовнішньополітичним курсом країни. У відповідь глава вірменського уряду не виключив проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу, але за певної умови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вірменське «Радіо Свобода».

Як повідомляє видання, телефонна розмова між Пашиняном і Путіним відбулася 27 липня та стала першою після парламентських виборів у Вірменії, які пройшли в червні.

Під час переговорів Пашинян також порушив питання запроваджених Росією обмежень на імпорт вірменської продукції. За даними уряду Вірменії, він закликав Москву вжити необхідних заходів, наголосивши, що такі обмеження суперечать двостороннім домовленостям і правилам Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Водночас у Кремлі повідомили, що Путін акцентував увагу на необхідності якнайшвидше визначитися із майбутнім Вірменії та провести референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу або подальшого перебування в ЄАЕС.

У пресслужбі уряду Вірменії зазначили, що Пашинян відповів російському президенту: референдум можливий лише після того, як Єреван офіційно подасть заявку на вступ до ЄС. Лише після цього, за його словами, питання може бути винесене на всенародне голосування. За інформацією «Радіо Свобода», після парламентських виборів Москва не привітала Пашиняна з перемогою.

Нагадаємо, раніше Рада Європейського Союзу розпочала роботу нової Партнерської місії ЄС у Вірменії (EUPM). Вона покликана допомогти країні протистояти гібридним загрозам, зокрема кіберзагрозам, дезінформації та незаконним фінансовим потокам.

Теги: Вірменія путін росія

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