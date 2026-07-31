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Прем’єр Арменії поставив на місце Лукашенка через випади проти Єревана

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Прем’єр Арменії поставив на місце Лукашенка через випади проти Єревана
Вірменський прем’єр Пашинян різко поставив на місце білоруського диктатора
фото: Reuters

У відповідь на закиди білоруського диктатора про ізоляцію Єреван нагадав про міцний союз із США, Євросоюзом, Китаєм та Іраном

Прем'єр-міністр Арменії Нікол Пашинян публічно заявив, що його країна знайшла відповідь на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито відсутність інтересу до Арменії з боку світових держав. Глава вірменського уряду заявив, що Єреван має широке коло міжнародних партнерів і розвиває відносини з багатьма державами. Як пише «Главком», про це він сказав під час пресконференції в Єревані 30 липня. Його слова цитує вірменське інформаційне агентство News.am.

Суперечка виникла довкола заяви, яку Лукашенко зробив ще у 2024 році. Тоді білоруський диктатор поставив під сумнів доцільність зовнішньополітичного курсу Єревана та його співпраці із західними партнерами.

«Ну, кому вірмени потрібні, крім нас? Нікому вони не потрібні. Нехай розвивають свою економіку і орієнтуються на те, що у них є. Яка Франція? Який Макрон? Завтра Макрона не буде – і всі забудуть про цю Арменію. Так само, як було із Сполученими Штатами Америки», – стверджував тоді Лукашенко.

І от, коментуючи ці висловлювання, Нікол Пашинян заявив, що Вірменія наразі є затребуваним і рівноправним партнером для багатьох провідних держав світу.

«Республіка Вірменія потрібна Китаю, США, Євросоюзу, Ісламській Республіці Іран. І всі ці партнери потрібні Республіці Вірменія», – сказав Пашинян.

Він також окремо згадав Францію, Німеччину, Польщу, Велику Британію та Грузію.

Прем'єр також наголосив, що сучасна зовнішня політика Вірменії базується на розвитку відносин із різними країнами, а не на виключній орієнтації на одного партнера.

За словами Пашиняна, Єреван свідомо формує альтернативні напрями співпраці в економічній, політичній та безпековій сферах.

«Проблема в тому, що Вірменія вирішила мати альтернативи. До цього Вірменія не мала альтернатив ні в економічному, ні в політичному сенсі. Тепер Вірменія підписала документи про стратегічні відносини з Китаєм, США, Великою Британією, Нідерландами, Францією та багатьма іншими державами», – заявив він.

Пашинян також зазначив, що Росія сприймає таку політику як проблему, оскільки, за його словами, вважає, що партнерські відносини мають бути ексклюзивними.

«Ми не поділяємо такого підходу. Ми говоримо, що відносини не повинні бути виключними, але вони повинні існувати. Це законна позиція», – сказав глава уряду.

Висловлювання Пашиняна пролунали на тлі тривалого охолодження відносин між Вірменією та Білоруссю, а також напруженості у відносинах Єревана з окремими союзниками по Євразійському економічному союзу та Організації Договору про колективну безпеку. 

Нагадаємо, Євросоюз підготував пакет екстреної торговельної підтримки для Вірменії після запровадження Росією обмежень на імпорт низки вірменських товарів. У Брюсселі розраховують, що зниження мит на експорт до країн ЄС допоможе Єревану пом'якшити наслідки погіршення економічних відносин із Москвою.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Нікол Пашинян Арменія скандал

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