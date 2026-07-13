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Росія знову полізла до Вірменії? ЄС розпочав операцію з підтримки безпеки Єревану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знову полізла до Вірменії? ЄС розпочав операцію з підтримки безпеки Єревану
ЄС посилив захист Вірменії
фото: armenpress.am

Брюссель заявив про тиск Росії та направив до країни експертів для боротьби з кібератаками, дезінформацією і незаконними фінансовими потоками

Рада Європейського Союзу розпочала роботу нової Партнерської місії ЄС у Вірменії (EUPM), яка має допомогти країні протистояти гібридним загрозам. У Брюсселі заявили, що нова місія покликана зміцнити стійкість Вірменії до кіберзагроз, дезінформації, незаконних фінансових потоків та інших викликів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

«Метою цієї консультативної цивільної місії є підтримка вірменської влади у підвищенні стійкості країни до гібридних загроз та здатності вирішувати безпекові проблеми, що продовжують виникати», – йдеться у повідомленні.

Місію офіційно створили 21 квітня 2026 року. Вона надаватиме стратегічні консультації, технічну допомогу та сприятиме розвитку державних інституцій Вірменії для боротьби з гібридними загрозами. Також EUPM допомагатиме налагоджувати взаємодію між різними органами влади та реалізовуватиме окремі проєкти спільно з міжнародними партнерами.

При цьому місія не матиме виконавчих повноважень і не братиме участі в ухваленні рішень вірменською владою. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що запуск місії став продовженням політичної та економічної підтримки Вірменії з боку Євросоюзу.

«Минулого тижня ЄС представив великий пакет економічної та політичної підтримки Вірменії, щоб допомогти протистояти тиску Росії. Сьогодні ми розгортаємо нову місію ЄС на місцях. Експерти ЄС підтримуватимуть вірменську владу у боротьбі з кіберзагрозами та дезінформацією, а також у протидії незаконним фінансовим потокам», – сказала Кая Каллас.

У Раді ЄС наголосили, що місію створили на прохання уряду Вірменії. Там підкреслили, що вона є частиною довгострокової стратегії Євросоюзу зі зміцнення безпеки та демократичних інституцій країни.

«Вона відображає тверде зобов’язання ЄС підтримувати стійкість країни та її демократичні інституції. Надаючи стратегічні консультації, спеціалізовану експертизу та забезпечуючи нарощування потенціалу, місія допоможе Вірменії краще запобігати, виявляти та реагувати на гібридні загрози, повністю поважаючи при цьому відповідальність та суверенітет країни», – зазначили у пресрелізі.

Початковий мандат місії розрахований на два роки. До її складу увійдуть переважно експерти, яких відрядять держави-члени ЄС. Керівником місії призначено Косміна Джордже Дінеску, який раніше очолював Місію партнерства ЄС у Молдові.

Нагадаємо, що Європейський Союз підготував пакет екстрених торговельних заходів для підтримки Вірменії після того, як Росія запровадила обмеження на імпорт низки вірменських товарів.

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Теги: росія Європейський Союз кібератака Вірменія

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