Роберта Кочаряна звинувачують у зловживанні посадовим становищем та відмиванні коштів

Центральна виборча комісія Вірменії дала офіційну згоду на порушення кримінального провадження проти колишнього президента країни та лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вірменську службу Радіо Свобода.

Повідомляється, що окрім ексглави держави, Центвиборчком позбавив недоторканності ще чотирьох опозиційних політиків:

Асатура Кочаряна та Руслана Барсегяна (членів альянсу «Вірменія»);

Давида Казіняна та Ашота Єгіазаряна (представників блоку «Сильна Вірменія»).

У чому звинувачують політиків

Роберту Кочаряну інкримінують зловживання посадовим становищем та відмивання коштів. За інформацією його адвоката Арама Орбеляна, розслідування стосується договору оренди земельної ділянки від 2004 року, де розташовувався тенісний корт «Майстер-клас».

У 2008 році частку в цій компанії викупив син колишнього президента – Седрак. Захист наполягає, що на той момент Кочарян уже не обіймав державну посаду, сума угоди була ринковою, а до початкового договору 2004 року родина політика не мала жодного відношення.

Своєю чергою, іншого фігуранта справи – колишнього гендиректора компанії «Електричні мережі Вірменії» Давида Казіняна – звинувачують у підготовці до підкупу виборців на нещодавніх парламентських виборах. Антикорупційний суд Вірменії вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на два місяці.

Передісторія

Засідання Центрвиборчкому відбулося на тлі загострення політичної кризи у Вірменії після червневих парламентських виборів. Оскільки Кочарян очолював виборчий список свого блоку (який отримав 12 місць у новому парламенті), він мав юридичний імунітет, для скасування якого і знадобилося рішення Центрвиборчкому.

Напередодні засідання Кочаряну заборонили залишати межі країни. Про обмеження на виїзд експрезидент дізнався безпосередньо в міжнародному аеропорту «Звартноц», звідки планував вилетіти до Росії з триденним візитом особистого характеру. Опозиція називає ці події «політично вмотивованим переслідуванням» з боку команди прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Зауважимо, представники об'єднання «Сильна Вірменія» подали заяву з вимогою анулювати підсумки голосування, яке відбулося 7 червня 2026 року.

«Главком» писав, що у Російській Федерації офіційно поставили під сумнів результати парламентських виборів у Вірменії, на яких перемогу здобула партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. У Кремлі назвали ситуацію в країні «непростою». Про це в коментарі російському пропагандистському агентству заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Головний російський розвідник дав зрозуміти, що Москва незадоволена волевиявленням вірменського народу та намагається підірвати легітимність новообраної влади.

Раніше Путін запропонував Вірменії якнайшвидше організувати всенародний референдум про вибір подальшого економічного вектору розвитку. Він закликав вірменську сторону ретельно прорахувати кожен крок перед ухваленням рішення, а сам процес обговорення зробити щирим і публічним. Російський диктатор акцентував, що нормативні бази ЄС та ЕАЕС суттєво відрізняються, а адаптація до європейських стандартів забере у Вірменії багато часу та значних інвестицій.