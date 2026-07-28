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Росіяни кинулися шукати житло у Вірменії на тлі повідомлень про мобілізацію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни кинулися шукати житло у Вірменії на тлі повідомлень про мобілізацію
Росіяни масово шукають житло у Вірменії
фото: «Вёрстка»

Попит на квартири в Єревані вже порівнюють із хвилею еміграції після оголошення мобілізації у 2022 році, а ціни на оренду за три місяці зросли майже на третину

У Вірменії різко зріс попит на оренду житла серед громадян Росії. Місцеві ріелтори стверджують, що ситуація вже нагадує осінь 2022 року, коли після оголошення часткової мобілізації тисячі росіян виїжджали з країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Вёрстка».

За словами ріелторів, за останні три місяці оренда житла в Єревані подорожчала приблизно на 30%. «Величезний попит. Через ситуацію, яка зараз склалася на ринку нерухомості в Єревані, у нас ціни просто шалені», – розповів один із місцевих ріелторів.

Фахівці зазначають, що якщо у 2024–2025 роках їхніми основними клієнтами були росіяни, які вже жили у Вірменії та просто змінювали житло, то зараз близько 80% звернень надходить від людей, які щойно переїхали або лише планують виїзд із Росії.

Один із ріелторів розповів, що вже отримує багато заявок на вересень і пов'язує це з побоюваннями росіян щодо подальшого розвитку подій у країні. «Починаючи з травневих свят люди їдуть, а зараз ще більше. У мене купа запитів на вересень. Думаю, перед виборами хочуть втекти. Тому у вересні ціни, мабуть, зростуть ще більше», – зазначив він.

У тематичних Telegram-чатах щодня з'являються десятки оголошень від росіян, які вже прибули до Вірменії або планують переїзд восени. Житло шукають як сім'ї з дітьми, так і молоді люди.

Росіяни кинулися шукати житло у Вірменії на тлі повідомлень про мобілізацію фото 1

Водночас статистика пошукових запитів підтверджує зростання інтересу. За даними «Яндекс Вордстат», у липні 2026 року кількість запитів «квартири в Єревані» досягла 5,2 тис. на тиждень, перевищивши показники перших тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дані Google Trends також свідчать, що інтерес до оренди житла у Вірменії вже наблизився до рівня, який спостерігався після початку війни та під час мобілізації восени 2022 року.

Зауважимо, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль готується воювати проти України щонайменше ще три роки. Військові витрати залишаться головним пріоритетом федерального бюджету РФ на 2027–2029 роки, а щоб їх профінансувати, влада урізатиме цивільні статті та нарощуватиме борг. 

Як повідомлялось, російська влада, ймовірно, розпочала активну підготовку до оголошення чергової хвилі офіційної мобілізації та запровадження воєнного стану,

Нагадаємо, що в Росії раніше фікесувалися ознаки прихованої підготовки до нового призову: військкомати активізували масову видачу «мобілізаційних розпоряджень» – документів, які фактично готують росіян до можливого призову без офіційного оголошення мобілізації.

До того, Україна отримала інформацію про підготовку Росією додаткової мобілізації – президент Володимир Зеленський заявляв, що політичне керівництво РФ поставило завдання збільшити окупаційний контингент щонайменше на десятки тисяч осіб.

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Теги: росіяни мобілізація Вірменія

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