Канада введе санкції проти російських олігархів за втручання у внутрішні справи Молдови

Міністерка закордонних справ Канади зазначила, що це перші санкції Канади, які покликані підтримати демократію Молдови

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі не уточнювала подробиць

Канада запровадить санкції проти російських олігархів, які намагаються втручатися у внутрішні справи Молдови. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка прибула до Осло для участі у неформальній зустрічі НАТО, передає NewsMaker.

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«Вперше в історії Канади сьогодні ми оголошуємо про санкції, покликані підтримати демократію Молдови. Ми вживемо заходів проти російських олігархів, які намагаються втручатися в демократію Молдови», – сказала Жолі.

Подробиць посадовиця не уточнила.

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Зазначимо, у середині травня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президенткою Молдови ​​Майєю Санду заявив, що Канада може запровадити санкції проти осіб з Молдови, які систематично порушують права людини, створюють загрозу безпеці або причетних до корупції.

До слова, у столиці Норвегії Осло відбувається неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-союзниць, головною метою якої є підготовка до зустрічі лідерів держав та урядів країн НАТО в липні у Вільнюсі.

Нагадаємо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Молдова може стати членом ЄС, маючи на своїй території безперервний придністровський конфлікт. Це може відбутися за прикладом Кіпру. Однак Боррель підкреслив, що Молдова повинна надалі впроваджувати реформи.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати в 31 травня оголосили нові санкції проти РФ. Обмеження стосуються, зокрема, технологій, які використовуються в іранських дронах-камікадзе. Нові санкції США також спрямовані на протидію російській дезінформації та захист правозахисників в інтернеті.