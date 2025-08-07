Головна Світ Політика
Прокуратура Південної Кореї вимагає ордер на арешт колишньої першої леді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Прокуратура Південної Кореї вимагає ордер на арешт колишньої першої леді
Прокуратура розслідує загалом 16 кримінальних епізодів, пов’язаних із колишньою першою леді
фото: Office of the President Republic of Korea

Команда спеціального прокурора подала ордер на арешт через порушення законів про ринок капіталу, політичні фонди та хабарництво

Команда спеціальних прокурорів запросила ордер на арешт колишньої першої леді Кім Кон Хі, через день після допиту її за звинуваченнями у втручанні у вибори та інших порушеннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yonhap.

За даними прокуратури, колишню першу леді звинувачують у порушенні трьох законів – про ринок капіталу, про політичні фонди та про отримання хабарів за посередництво. Неназвані співрозмовники розповіли журналістам, що слухання щодо видавання ордера відбудеться наступного вівторка, 12 липня, в Центральному районному суді Сеула.

Кім, дружина ув'язненого колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, з'явилася в середу до офісу спеціального прокурора для допиту щодо її ймовірної участі в схемі маніпуляцій з цінами на акції, втручання у висування кандидатів на парламентських виборах 2022 року та отримання хабарів в обмін на ділові послуги для «Церкви об'єднання».

Вважається, що звинувачення, перелічені в ордері на арешт, пов'язані з цими діяннями. Повідомляється, що її також допитували щодо виключення дорогоцінного намиста з обов'язкової юридичної декларації про активи, але пов'язане з цим звинувачення не було включено до ордера.

Кім здебільшого заперечувала звинувачення проти неї. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом країни, критерії арешту містять побоювання щодо знищення доказів та ризику втечі.

Нагадаємо, спеціальний прокурор Південної Кореї звернувся до суду із запитом на видачу ордера на арешт колишнього президента країни Юн Сок Йоля. Запит стосувався справи про оголошення ним воєнного стану 3 грудня 2024 року.

До слова, Верховний суд Південної Кореї визнав голову Samsung Electronics Лі Дже Йона невинним у справі про бухгалтерські махінації і маніпуляції з акціями.

Теги: перша леді арешт Південна Корея

